Z Itálie rovnou do karantény. Již je to povinné pod pokutou 3 miliony

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) upřesnil, že téměř všichni, kdo se koronavirem nakazili, jej chytili v Itálii nebo se nakazili do příbuzných, kteří v nejhůře zasažené zemi Evropy byli. Výjimkou je žena, která si přivezla nemoc COVID-19 ze Spojených států.

Po pátečním jednání vlády s hejtmany se očekávaly závěry ve smyslu dohody o navýšení počtu respirátorů zasílaných do regionů a nových opatření a na zlepšení komunikace mezi bezpečnostní radou státu a obdobnými radami v krajích. I na to došlo. Hlavně ale premiér Andrej Babiš (ANO) následně vyhlásil nařízení, které dopadne až na desetitisíce lidí.

Každý člověk s trvalým pobytem v Česku, který se vrátí z cesty do Itálie – bez ohledu na to, zda byl v dříve již vyhlášených rizikových regionech na severu země nebo na Sardínii, kde je daleko méně potvrzených případů než v Česku, a bez ohledu na to, zda je zdravý, či nemocný – nebude moci dva týdny po příjezdu domů mezi lidi.

„Dostanou SMS s pokynem, že v pondělí mají kontaktovat svého praktického lékaře,“ upřesnil v pátek Adam Vojtěch. Lékaři jsou potom povinni karanténu vyhlásit. Když zůstane izolovaný člověk zdravý, bude muset v izolaci zůstat dva týdny, během kterých ho mohou zkontrolovat hygienici a při porušení nařízení mu udělit až třímilionovou pokutu.

V karanténě mají zaměstnanci nárok na náhradu 60 procent základu své průměrné mzdy či platu, zatímco živnostníci nedostanou nic. Teprve kdyby byla karanténa prodloužena na více než dva týdny, vyplatil by stát náhradu těm, kdo si platí připojištění. Premiér Babiš nicméně vyzval zaměstnavatele, aby lidem s pomyslným „domácím vězením“ umožnili pracovat z domova, případně aby uznali jejich izolaci jako překážku v práci a vyplatili jim plnou mzdu.