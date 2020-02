Zdravý, ale v karanténě. V práci to funguje, jako by člověk byl na nemocenské

Znamená to, že musí omezit na minimum kontakty s jinými lidmi, neodcházet z domova a dodržovat hygienické zásady. „Když by se začaly projevovat příznaky nákazy virem, tak se mám obrátit na hygieniky,“ shrnul. Podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové probíhají i kontroly, zda lidé takovou karanténu opravdu dodržují. Za její porušení hrozí až půlmilionová pokuta.

Karanténa ale také může znamenat, že člověk naopak uvázne v zahraničí. Zažila to již šestice českých turistů, kteří uvázli v hotelu na Tenerife, kde se nemoc Covid-19 vyskytla. Není sice známo, že by se českých turistů dotklo i uzavření několika italských městeček, ale v případě, že by tam někdo přicestoval v době, kdy byla karanténa vyhlášena, odejít by nemohl.

„Musí setrvat v ubytovacím zařízení, ve kterém se nachází nebo v některém pro tento účel zřízeném místě,“ podotkl generální konzul ČR v Miláně Jiří Kuděla. Ujistil, že lidem, kterých by se karanténa dotkla, se diplomaté pokusí pomoci. „Případně i v repatriaci,“ dodal.

Dovolená se kvůli karanténě nepřeruší. Potom je to jako nemocenská

Co znamená karanténa z pracovněprávního hlediska? Především je třeba zdůraznit, že kdo se ocitne v karanténě během dovolené, musí ji brát jako její součást. Zákoník práce totiž karanténu – na rozdíl od nemoci – neřadí mezi důvody k přerušení dovolené.

Když ale skončí člověk-zaměstnanec v karanténě až po návratu domů, kdy by již měl jít do práce, nebo musí v uzavřené lokalitě zůstat déle, než plánoval, musí ho zaměstnavatel omluvit. Je na něj pohlíženo podobně, jako by byl nemocný.

Má nárok na náhradu mzdy, musí ovšem zaměstnavateli zaslat potvrzení – to je potřeba, i když se člověk ocitne v karanténě v cizině. Náhrada mzdy pro zaměstnance činí 60 procent základu jeho průměrné mzdy či platu.