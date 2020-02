„Jsme zavření na pokoji,“ stěžují si Češi z virové karantény na Tenerife

Kromě dvou dospívajících jsou v apartmánu drženi i s pětiletou dcerkou, kterou připravují i na možnost, že by je úřady mohly od sebe na čas odloučit. Je to peklo a naše izolace nelogická, postěžovali si ve středu rodiče.

Ačkoli se ve španělském tisku objevily informace, že lidé, kteří jsou v hotelu krátce, by mohli být brzy propuštěni, Češi tvrdí, že jim nikdo nic podobného nesdělil. Není tak vyloučeno, že se jim pobyt ve Španělsku i protáhne. O to ale rozhodně nestojí.

„Samozřejmě chápeme, že nás musí držet v nějaké izolaci, ale přijde mi naprosto šílené tady být s lidmi, kteří jsou nakažení. Jsme tady opravdu pár hodin a s nikým jsme v kontaktu nebyli,“ prohlásila česká turistka.

„Kdyby nás aspoň dali do izolace v Čechách,“ přizvukuje Michal. Podle něj by mělo logiku, kdyby se informace o brzkém propuštění některých hostů potvrdila. „Už je to peklo, alespoň psychicky,“ dodal Michal.

Do hotelu nikdo nesmí

Čech uvězněný v prázdninovém resortu na Kanárech poukázal také na podobnost s výletní lodí v japonské Jokohamě. „Nechápu, proč se to neřeší hned, neevakuují, nedají lidi do karantény, ale místo toho to nechají rozšířit. Nemá to logiku,“ soudí Michal.

Další nelogičnost spatřuje dvojice v tom, že ani do hotelu nikdo nesmí. „Delegáti se sem snažili dostat nějakou desinfekci a podobné věci, ale z hotelu přišla informace, že ani dovnitř nic nesmí,“ sdělila Eva.

Odloučení pětileté dcery bych nepřipustila, říká Češka

Situace je o to tíživější, že prakticky uvězněna je s nimi v hotelovém apartmánu i jejich pětiletá dcera. „Člověk z toho má strach. Kdyby došlo na evakuaci nebo rozdělení, bylo by to příšerné,“ řekla Eva.

Michal doplnil, že i na takovou situaci dívku připravují. Matka ale trvá na tom, že by odloučení nepřipustila. „O holčičku máme opravdu strach, náchylní jsou malé děti a staří lidé,“ strachuje se matka.