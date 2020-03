Turisté se z uzavřených italských oblastí mohou vrátit, potvrdil ministr zahraničí

Turisté, kteří jsou v Lombardii nebo některé ze čtrnácti uzavřených provincií v sousedních regionech, se nemusí bát, že by je až do 3. dubna nesměli opustit. Italská vláda sice vydala dekret, podle kterého je tato oblast uzavřena, ale nevztahuje se na turisty.

‼️ #UpozorněníNaCesty #Itálie: V souvislosti s uzavřením regionu Lombardie a dalších 14 provincií v regionech Emilia Romagna, Benátsko a Piemont, @mzvcr potvrzuje, že jsou povoleny návraty do vlastního bydliště. Aktuální informace sledujte na webu → https://t.co/TZGSEqdXZq ‼️ — MZV ČR (@mzvcr) March 8, 2020

Podle českého ministerstva zahraničních věcí je povolen návrat z uzavřených oblastí domů, platí to i pro návštěvníky ze zahraničí. Turisté, kteří navštívili například Miláno, tedy v Lombardii neuváznou. Potvrdili to čeští ministři zdravotnictví Adam Vojtěch a zahraničí Tomáš Petříček. „Lidé se mohou vrátit do ČR s tím, že pro ně platí režim domácí karantény, jak jsme ho vyhlásili. Pokud se vrátí, zůstanou 14 dní doma,“ uvedl Vojtěch.

Podle Petříčka by čeští turisté měli Lombardii či další uzavřené provincie opustit co nejrychleji. „Situace se stále vyvíjí, může tam být i další vystupňování opatření. V tuto chvíli bych doporučil se z těchto oblastí vrátit,“ zdůraznil. Generální konzul ČR v Miláně Jiří Kuděla ujistil, že není přerušena doprava.

Kdo si s urychleným návratem neví rady, může se obrátit na konzulát. Ten může zajistit vydání potřebných dokumentů, kdyby turistům chyběli. „V nejhorším případě lze i zprostředkovat finanční pomoc,“ doplnil Kuděla.

Karanténa se týká celé Lombardie a dále provincií Modena, Parma, Piacenza, Reggio dEmilia, Rimini, Pesaro a Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cuiso-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Benátky.