Místo velkých vizí válka s poslanci. Dva roky od spuštění článku 50 zůstává podoba brexitu v mlze

Tři čtvrtě roku poté, co Britové v referendu těsnou většinou odhlasovali rozvod Británie s Bruselem, premiérka slibovala „nový, speciální a hluboký vztah“ s EU. „Je to šance pro dnešní generaci, jak vybudovat lepší budoucnost. Naším cílem je hladký a spořádaný brexit,“ tvrdila Mayová, tehdy ještě často srovnávaná s expremiérkou Margaret Thatcherovou.

Také zbývající sedmadvacítka od začátku avizovala, že klíčový je pro ni spořádaný brexit. „Naší prioritou je minimalizovat nejistoty způsobené rozhodnutím Velké Británie pro naše občany, podniky a členské státy,“ uvedly členské země EU.

Výhody bez povinností

Že rozvod nebude snadný, však bylo patrné už v březnu 2017. Zatímco Londýn opakoval svůj záměr vymanit se z integračních závazků společenství a zachovat své výhody, Brusel trval na tom, že nejdříve musejí být vyjednány podmínky odchodu, až pak dohody o budoucí spolupráci.

Jak Velká Británie, tak i Brusel od začátku vyjednávání o brexitu počítaly s takzvaným tvrdým brexitem jako s tou nejhorší možnou variantou. Rozchod bez dohody by byl katastrofou pro obě strany, ale speciálně pro Brity, upozornil koncem března 2017 předseda europarlamentu Antonio Tajani. Země by čelila clům, s nejistotou by se potýkal její automobilový průmysl i finanční služby, zmatky by panovaly v letecké dopravě a vzrostly by i ceny potravin, varoval.