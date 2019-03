MINUTU PO MINUTĚ: Britští poslanci hlasují o osmi podobách brexitu včetně jeho odvolání

Opoziční labouristé chtějí podpořit dodatek o setrvání země na jednotném evropském trhu a vypsání referenda o předkládané dohodě. „Po největších dvou porážkách brexitové dohody v dějinách britského parlamentu by paní premiérka měla naslouchat poslancům,“ míní šéf labouristů Jeremy Corbyn.

Hlasovat by se mělo i o plánu Skotské národní strany (SNP). Ta chce v situaci, kdy den před britským odchodem z EU stále nebude přijata „rozvodová“ dohoda, uspořádat hlasování o schválení brexitu bez dohody; pokud by mu poslanci nedali zelenou, měla by vláda odchod z EU zrušit.

V úterý večer předložili poslanci celkem 16 variant dalšího postupu v brexitovém procesu, šéf sněmovny tedy do hlasování posunul polovinu.

Po 20:00 SEČ budou mít poslanci půl hodiny na to, aby se rozhodli, které varianty považují za přijatelné. Výsledek však nebude oznámen ihned poté, neboť poslanci se budou ještě zabývat opatřením, které by v příslušném britském zákonu změnilo datum brexitu na základě dohody z nedávného unijního summitu . Výsledek hlasování by tak měl být známý až po 22:00 SEČ.

Předseda sněmovny však trvá na své podmínce: třetí hlasování o dohodě prý umožní jen tehdy, dozná-li vládní návrh „významných změn“. Bercow zároveň kabinetu vzkázal, že jakýkoli pokus o přehlasování jeho požadavku bude zablokován. Rozhodnutí o tom, co představuje významnou změnu návrhu, je přitom čistě na Bercowovi, upozornil politický zpravodaj televize Sky News Faisal Islam.

Tusk: Britové by se v případě delšího odkladu brexitu měli účastnit eurovoleb

Předseda Evropské rady během dopoledne uvedl, že Evropský parlament by podle něj měl umožnit Velké Británii účast v květnových evropských volbách, pokud Londýn požádá o delší odklad brexitu. Podle Tuska by se tak mělo stát navzdory řadě nesouhlasných názorů europoslanců. Brusel by pak podle Tuskových slov na štrasburském plénu neměl zradit rostoucí počet Britů, kteří si přejí setrvání své země v EU či nové referendum.

Tusk před poslanci hovořil o výsledcích summitu evropských lídrů z minulého týdne, který dal Londýnu do 12. dubna čas na rozmyšlenou, jak naloží s odchodem z Unie. Do tohoto data má Británie stále na výběr mezi schválením rozvodové dohody, odchodem bez dohody, delším odkladem brexitu nebo jeho úplným odvoláním, řekl Tusk.

Pokud by však Britové požádali o delší odklad, vyžadovalo by to účast v květnových evropských volbách. Tusk podotkl, že ví o některých názorech z řad europoslanců, podle nichž není účast britských europoslanců v dalším volebním období žádoucí. Tento postoj je však podle něho nepřijatelný.

„Mohou mít dojem, že je dostatečně nezastupuje jejich britský parlament, ale musí cítit, že jsou reprezentováni vámi v tomto sále, neboť jsou to Evropané,“ prohlásil Tusk s odkazem na šest milionů lidí, kteří podepsali petici za zrušení brexitu.