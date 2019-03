Druhé referendum o brexitu by bylo jako přisypávat sůl do ran, míní Žantovský

video Žantovský: Další referendum o brexitu by nemuselo přinést řešení

„Jsem skeptický k tomu, že dohoda původně vyjednaná mezi Evropskou unií a Velkou Británií v britském parlamentu projde. V takovém případě padá lhůta 22. května. Ta nová lhůta bude 12. dubna, a to má Británie říct, co vlastně chce,“ podotkl Žantovský.

Možnost druhého referenda o brexitu nevidí jako příliš reálnou. „Hlasování o této otázce v britském parlamentu bylo minulý týden naprosto jasné. Druhé referendum by znamenalo jen přisypávat sůl do ran. A je docela dobře možné, že by nic nevyřešilo,“ míní bývalý diplomat.

Podle něj zbývá několik možností. „Buď odvolání článku 50 s tím, že by Británie zůstala v Evropské unii – to si myslím, že se nestane. Nebo vyjednávání o jiné formě brexitu, nějaké celní unii nebo užším vztahu k Evropské unii, a to bude vyžadovat více času,“ obává se Žantovský.