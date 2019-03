Cizinci v Británii: Brexit vyvolal nejistotu, nikdo neví, co se stane

Julie by na rozdíl od jiných cizinců v budoucnu ráda požádala o britský pas. „Hodně lidí nechce o britský pas žádat, protože stojí více než tisíc liber. Mně by to ale nevadilo. Myslím, že dvojí občanství je investice na celý život a práva a svoboda, které s tím přichází, mají mnohem větší hodnotu. Například teď bych byla mnohem klidnější.“

Julie naráží na svou neúspěšnou registraci statusu takzvaného usedlíka, jíž musí všichni cizinci v Británii kvůli brexitu projít. Projekt spustila britská vláda začátkem roku a skládá se ze dvou částí. V první musí žadatel naskenovat pas přes vládní aplikaci vytvořenou pouze pro mobilní operační systém Android (telefony značky Apple používají jinou). V druhé pak vyplní dotazník na webových stránkách ministerstva vnitra. Postup to měl být teoreticky jednoduchý a bezbolestný. Opak je ale pravdou.

„Můj telefon nejspíš načetl pas špatně, takže mi přišel e-mail, že musím svůj pas poslat poštou na tajemnou adresu kdesi v Liverpoolu. To samozřejmě nepřichází v úvahu. Je to můj jediný doklad totožnosti. Kvůli práci často cestuji a nemohu si dovolit, aby byl můj pas kdo ví jak dlouho někde mimo dosah a v tom množství dalších žadatelů se třeba i ztratil,“ poukazuje Julie na administrativní nedostatky systému.

Klesající libra znehodnocuje úspory

Na komplikovanou byrokracii a nedostatek informací si stěžuje i 34letá Lucie Novotná z Prahy, která v Londýně pracuje jako chůva. V zemi žije již devět let a má proto automaticky status rezidenta. Více než současný stav ji proto trápí budoucí administrativa a uznání odpracovaných let v Anglii po návratu domů do Čech. „Na stránkách ambasády v Londýně jsem zatím nic nenašla, ale je to asi tím, že ani vládní orgány v tuto chvíli nic neví,“ uvádí Lucie.

Další dopad brexitu podle svých slov už nyní vidí na úsporách, které s klesající librou ztrácí na hodnotě. „Když jsem se přestěhovala, jedna libra byla zhruba čtyřicet korun. Teď je to o dost méně a rozdíl se dá pocítit už i z dovolených po Evropě, kde dostáváme za libry mnohem méně než dřív.“

Na rozdíl od Julie nemá Lucie přímou zkušenost s xenofobií, ale přiznává, že v mezidobí od referenda po současnost většina jejích původních přátel odešla domů. „Dřív jsem tu měla hodně kamarádů z Čech a jiných zemí EU, všichni ale v posledních dvou letech odešli. Nemyslím si, že brexit byl nutně důvodem jejich odchodu, ale je pravda, že Londýn už není tolik lukrativní destinací. Odráží se to na cenách domů, které jdou teď níž,“ říká Lucie a připomíná zprávy z listopadu loňského roku, kdy britské deníky oznámily největší propad v cenách nemovitostí od roku 2012.