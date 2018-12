Britští i čeští vědci se obávají brexitu. Odstřihl by výzkumné projekty od financování

Phil Mason je chemik původem z Británie, který pracuje v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. „To, co se teď děje, je pro vědu ve Velké Británii toxické, protože vědci budou odstřižení od evropského financování,“ tvrdí.

Lukáš Neumann dokončil před časem doktorské studium a věnuje se vědě na univerzitě v Oxfordu. Jeho zkušenost je o něco optimističtější. „Velkou paniku jsem tady alespoň v akademických kruzích nezaznamenal, ale samozřejmě do budoucna lidé, kteří by třeba dřív zvažovali Anglii jako místo, kde budou dělat nějakou část svojí kariéry, tak už to pro ně nebude tak atraktivní.“

Josef Kittler, který zkoumá umělou inteligenci na univerzitě v Surrey, má zkušenosti velmi negativní. „Nesetkal jsem se s nikým z toho akademického sektoru, kdo by byl potěšen nebo očekával něco pozitivního z brexitu.“

Britové vytvořili s Čechy laserové centrum

Čeští a britští vědci jsou mimo jiné společně zapojeni asi do 380 projektů financovaných z vědeckého programu Evropské unie platného do roku 2020. To by odchod Velké Británie z EU neměl ze dne na den změnit, tyto programy budou zřejmě fungovat dál.