Summit EU: Lídři řeší odklad brexitu. Přišli s dvěma termíny

Lídři 27 zemí EU mají připravenou novou verzi své reakce na žádost britské premiérky Theresy Mayové o odklad brexitu. Plán počítá s odkladem britského odchodu z unie na 22. května za podmínky, že příští týden britská sněmovna schválí už připravený text dohody o spořádaném odchodu. Pokud ne, mohl by být brexit odložen do 12. dubna s tím, že do té doby by měl Londýn informovat své evropské partnery, jak si představuje další postup. Odložení brexitu musejí schválit všechny členské státy.