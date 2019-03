Dům bláznů, hororové představení. Britský tisk hodnotí úterní porážku Mayové ve sněmovně

Podobně to vidí i server Spiegel Online, podle něhož britští poslanci flirtují s katastrofou a nikdo nyní neví, co se bude dít dál. Ani prodloužení doby na vyjednávání podle něj žádný ze zásadních problémů nevyřeší. Pro Unii by podle webu teď bylo možná lepší nepovolit odsunutí termínu brexitu a vytvořit tak tlak na Londýn, aby konečně došel k definitivnímu rozhodnutí. „Přesvědčivé východisko už neexistuje,“ míní také komentátor veřejnoprávní televize ARD, podle něhož spory o brexit ostrovní zemi uvrhly do krize. Britové sice v roce 2016 hlasovali pro vystoupení z Evropské unie, pak „se ale ukázali zcela neschopni toto vystoupení proměnit ve skutečnost“.

Nyní jde především o to, aby se podařilo omezit škody. „Vystoupení bez dohody je to nejhorší, co se zemi může stát: Byla by to katastrofa pro firmy a pro zaměstnance v britských továrnách,“ opakuje komentátor názor, který sdílí velká většina německých médií. Za zřejmě nejlepší ze špatných řešení považuje druhé referendum o brexitu. To by sice ještě prohloubilo propast v už tak rozdělené společnosti, na druhou stranu by ale Britům dalo šanci, aby „napravili historickou chybu“.