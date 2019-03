Co vlastně chcete, ptá se Mayová poslanců po dalším fiasku. Chystáme se na tvrdý brexit, reaguje EU

Mayová v projevu po oznámení výsledku hlasování poslanců, kteří její návrh brexitové dohody již podruhé jasně odmítli, řekla, že je nadále přesvědčena, že odchod s dohodou by byl nejlepším možným řešením.

Corbyn zároveň vyzval, aby byl vyloučen odchod Británie z EU bez dohody. Mayová podle předsedy labouristů „moc dobře ví“, jaké škody by neřízený brexit napáchal. „Je čas na parlamentní volby,“ dodal.

Předseda labouristů Corbyn hodlá opět předložit Dolní sněmovně k hlasování brexitový návrh své strany, který je podle něj alternativou, jež by mohla v parlamentu najít podporu většiny. Obsahem je podle něj „vyjednaná celní unie, přístup na trh a ochrana práv“.

Pád rok a půl dojednávané smlouvy jen 17 dní před 29. březnem, kdy by měla Británie unii opustit, podle něj výrazně zvýšil pravděpodobnost brexitu, který nebude upraven žádnou smlouvou. „Unie bude pokračovat v přípravách na takovou možnost a její negativní důsledky,“ zdůraznil Tuskův mluvčí. „Budeme připraveni, pokud takový scénář nastane,“ uvedl.

EU trvá na současné podobě dohody. Brusel udělal, co bylo v jeho silách, reagoval na dění v Británii mluvčí šéfa Evropské rady Donalda Tuska Preben Aaman. „Litujeme výsledku večerního hlasování a jsme zklamáni, že britská vláda nebyla schopna zajistit většinu pro dohodu o vystoupení, odsouhlasenou oběma stranami v listopadu,“ napsal v prohlášení pro média. „Pokud existuje řešení stávajícího patu, může být nalezeno jen v Londýně,“ dodal.

Pokud britská strana předloží zdůvodněnou žádost o prodloužení dvouletého období na vyjednávání, které končí 29. března, 27 ostatních zemí EU žádost posoudí a jednomyslně rozhodne, sdělil Aaman. „EU27 bude očekávat věrohodné zdůvodnění možného prodloužení a jeho délky,“ upozornil mluvčí.

Květnové eurovolby se blíží

V narážce na volby do europarlamentu na konci května, kdy se už s Británií nepočítá, Aaman zdůraznil v této souvislosti potřebu zachování hladkého fungování unijních institucí.

Spekuluje se, že Spojené království by EU v případě schválení odkladu opustilo zřejmě v červnu, neboť v červenci poprvé zasedne v novém složení Evropský parlament. Pokud by Británie byla ještě v tu dobu členskou zemí Unie, musela by se podle právníků květnových eurovoleb účastnit.

Čas získaný odkladem brexitu by Londýn mohl využít k dosažení jiné dohody s EU, případně k odvolání odluky či vypsání nového referenda.