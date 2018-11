Britský ministr financí spustil bouři. V ekonomickém ohledu by bylo nejlepší zůstat v EU, přiznal

Mezi britskými podniky i obyvatelstvem panuje s blížícím se brexitem nejistota. „Ano, vaše analýza je správná,“ odpověděl teď Hammond na otázku BBC, zda bude po brexitu britský hrubý domácí produkt nižší než při setrvání v EU. „Pokud by byla jediným kritériem ekonomika, pak analýza jasně ukazuje, že setrvání v Evropské unii by bylo pro ekonomiku lepším vyústěním, ale ne o moc,“ pokračoval ministr financí. Deník The Guardian v této souvislosti připomněl Hammondův výrok z října 2016: „Zdá se mi jasné, že Britové 23. června (v referendu o brexitu) nehlasovali pro to, aby se stali chudšími.“ Nyní ale ministr financí přiznává, že učinili právě to, napsal list.

Brity by nejvíc bolel odchod bez dohody Hammond zároveň uvedl, že za stávajícího plánu premiérky Theresy Mayové by byly negativní dopady brexitu na ekonomiku v dlouhodobém horizontu minimální. „Premiérčina dohoda (s Bruselem) zajistí absolutní minimalizaci těchto nákladů,“ prohlásil. Podle nejnovějších oficiálních odhadů by ekonomika Spojeného království při stávající dohodě mohla v příštích patnácti letech klesnout o 3,9 procenta oproti situaci, kdy by země zůstala členem EU. Odchod bez jakékoli dohody by ovšem přinesl zpomalení o 9,3 procenta.

Hammondova slova nicméně vzbudila u některých britských poslanců emoce. „Je to poprvé, co britský ministr financí otevřeně přiznal, že hodlá poškodit britskou ekonomiku?“ napsal na Twitteru zástupce liberálních demokratů Tom Brake. Podle labouristického poslance Owena Smithe je Hammondovo „přiznání jistě poprvé v našich dějinách, vyjma válečných časů, kdy britský ministr financí obhajoval politiku, která nevyhnutelně přinese škrty ve zdravotnictví, školství, obraně atd.“

Nejde pouze o hospodářství, upozornil Hammond Hammond proto zdůrazňoval, že v otázce britského odchodu z EU je třeba přihlížet také k „obnovení kontroly“ nad rybolovem, migrací a hranicemi či k potenciální možnosti uzavírat se třetími stranami vlastní obchodní dohody. „Toto jsou věci, kterých si lidé cení. A je pravda, že ekonomika bude velmi mírně slabší, když dohodu provedeme podle toho, co premiérka navrhla a dojednala, ale dopad bude zcela zvládnutelný,“ řekl ministr.

Rozvodovou smlouvu už odsouhlasili lídři EU. Nejtvrdší boj se ale očekává právě na britské půdě. Mayová přitom trvá na tom, že současná dohoda je nejlepší možná. Přestože se pro ni zatím v britském parlamentu nerýsuje většinová podpora, předsedkyně vlády jakýkoli jiný postup než její prosazení nepřipouští. „Z analýzy (vývoje ekonomiky) vyplývá, že naše dohoda je nejlepší. Zachová ekonomiku a pracovní příležitosti a realizuje také výsledek referenda o brexitu,“ tvrdí Mayová. „Těžko to může být nejlepší dohoda, když je jediná. Takže z definice je to taky nejhorší dohoda,“ opřel se do premiérky lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Podle něj se parlament za návrh nepostaví. Přišel čas, aby Mayová „přijala realitu“ a vznikl alternativní plán, je přesvědčen lídr labouristů.

Dohodu odmítají jak opoziční strany, tak i část vládních konzervativců, a zejména jejich koaliční partner - severoirští unionisté. Ti nechtějí severoirskou pojistku - záložní plán, aby nemohlo dojít k obnovení hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Podle unionistů opatření podkopává jednotu Spojeného království.