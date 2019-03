Natvrdo, nebo s dohodou? Britům se nyní nabízejí tři podoby vztahu s kontinentem

V těchto dnech se konkrétně rozhoduje mezi třemi nejpravděpodobnějšími scénáři, kam se Británie může v rámci integrační mapy posunout. Variantami jsou řízený brexit na základě dohody, tzv. tvrdý brexit bez dohody a případné odložení data rozvodu.

Konečné rozhodnutí by mělo padnout právě tento týden. Od úterý totiž britské poslance čeká série tří zásadních hlasování. A právě od jejich výsledku se odvíjí možné cesty dalšího příběhu jménem brexit.

Varianta č. 1: řízeným způsobem pryč z Unie

K prvnímu klíčovému hlasování dojde už v úterý. Britská premiérka Theresa Mayová před poslance předstoupí s návrhem dohody, kterou dojednala spolu s unijními vyjednavači. Británie by v této variantě opustila EU 29. března a zároveň by ihned vstoupila do tzv. přechodného období, které by mělo trvat do konce roku 2020. Do té doby bude prostor k debatě o finální podobě nejenom obchodních vztahů.

Zmíněná dohoda však počítá s možností tzv. irské pojistky. Ta zaručuje, že pokud by k finální úpravě vztahů do konce roku 2020 nedošlo, Severní Irsko by zůstalo členem celní unie a částečně i společného trhu. Cílem pojistky je zabránit návratu fyzické hranice na irský ostrov, jelikož ta v minulosti pomáhala rozdmýchávat sektářské násilí mezi místními katolíky a protestanty. Hranice by se v případě spuštění pojistky posunula do moře mezi Severní Irsko a zbytek Velké Británie.