Odklad brexitu? Maximálně o týdny, říká Tajani. Za „dobré důvody“ považuje volby či referendum

„Datum odchodu lze posunout nanejvýš o několik týdnů - z konce března maximálně do začátku července. V každém případě nám musí Britové uvést důvod pro odklad, třeba že potřebují využít tento čas pro předčasné volby nebo nové referendum,“ prohlásil Tajani.

Británii možná čeká jedno hlasování za druhým

Britská premiérka Theresa Mayová chce v úterý nechat Dolní sněmovnu znovu hlasovat o brexitové dohodě. Pokud ji parlament opět odmítne, bude ve středu hlasovat o tom, zda má země odejít z EU bez dohody. Jestliže britští poslanci odmítnou brexitovou dohodu i odchod bez dohody, budou ve čtvrtek hlasovat o odkladu odchodu země z EU.

„Podpořte (dohodu) a Spojené království odejde z EU. Odmítněte ji a nikdo neví, co se stane,“ zdůraznila v pátek Mayová s tím, že v krajním případě by země z Unie nemusela odejít vůbec.

Nyní jde o to „vyhnout se největší chybě: chaotickému brexitu bez smluvního ošetření“, komentoval vývoj Tajani. „To by byla katastrofa pro britské hospodářství a poškodilo by to nás všechny.“