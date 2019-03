Odmítněte dohodu o brexitu a nikdo neví, co se stane, varuje Mayová před klíčovým hlasováním

„Podpořte dohodu a Spojené království odejde z EU. Odmítněte ji a nikdo neví, co se stane,“ řekla Mayová v projevu ve východoanglickém městě Grimsby. Varovala, že Británie by v případě opakovaného vládního nezdaru ve sněmovně mohla zůstat v Unii ještě mnoho měsíců, odejít bez dojednané dohody, která ji chrání, nebo dokonce vůbec evropský blok neopustit.

Případné odložení brexitu, který je plánovaný na 29. března, by podle premiérky mohlo vést k tomu, že si Unie začne klást nové podmínky, nebo k vypsání druhého referenda o členství v EU. Nový plebiscit by ale mohl znamenat, že Spojené království z Unie nikdy neodejde, což není to, pro co obyvatelé země v prvním referendu v roce 2016 hlasovali, uvedla Mayová.