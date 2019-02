Tvrdý brexit stále visí ve vzduchu. Česká ekonomika by v jeho případě byla pátou nejzasaženější

Pokud by Británie opustila Evropskou unii takzvaně natvrdo, tedy bez dohody, okamžitě by přišla o 40 unijních smluv o volném obchodu se sedmi desítkami zemí. Zatím se jí podařilo podepsat jen několik náhradních, a to se Švýcarskem, Chile nebo Izraelem. Do termínu brexitu přitom zbývá už jen 46 dní. Tvrdý odchod by měl citelný dopad i na českou ekonomiku. Byla by pátou nejzasaženější hned po Irsku, Belgii, Nizozemsku a Slovensku.