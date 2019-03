Mayová asi odloží parlamentní hlasování o brexitové dohodě s EU, píší britská média

Smyslem odkladu je podle The Sun za současné patové situace ukázat Evropské unii, jaká podoba dokumentu by měla šanci získat v parlamentu většinu. Podle The Times bude dohoda v případném nezávazném hlasování obsahovat britské požadavky na změny týkající se sporné irské pojistky, na něž Brusel odmítá přistoupit.

Po kritizovaném předchozím odkladu slíbila Mayová koncem února britským poslancům, že o dohodě stanovující podmínky odchodu z EU budou hlasovat 12. března. Poslanci už dohodu jednou odmítli právě kvůli irské pojistce.

Pokud v úterý brexitovou smlouvu nepodpoří, což je podle komentátorů téměř jisté, mají se ve středu vyslovit k tomu, zda si přejí brexit bez dohody. Pokud by ani tato varianta neprošla, má následovat hlasování o odkladu vystoupení z EU, plánovaného na 29. března.