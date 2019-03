Mayová vyjednala právně závazné doplňky brexitové dohody. Corbynovi to nestačí

Média v pondělí spekulovala o odkladu hlasování

Během pondělí se také spekulovalo o tom, že by Mayová mohla úterní hlasování v Dolní sněmovně odložit. S takovým tvrzením přišel deník The Sun. Podle něj by mohlo být smyslem odsunutí ukázat Evropské unii, jaká podoba dokumentu by měla šanci získat v parlamentu většinu.

List The Times zase napsal, že britský parlament bude o dokumentu možná nakonec hlasovat pouze nezávazně. Podle The Times bude dohoda v případném nezávazném hlasování obsahovat britské požadavky na změny týkající se sporné irské pojistky, na něž Brusel odmítá přistoupit.

Komentátor serveru Politico připomněl, že Mayová by odkladem úterního hlasování porušila svůj slib, který poslancům dala, a čelila by tak kritice, že zákonodárcům předložila jakousi imaginární dohodu místo té, o níž s Bruselem vyjednávala dva roky. Podle BBC by v případě odkladu hlasování o brexitové dohodě nastala vlna ministerských rezignací a zesílilo by volání po premiérčině odchodu.

Po kritizovaném předchozím odkladu slíbila Mayová koncem února britským poslancům, že o dohodě stanovující podmínky odchodu z EU budou hlasovat 12. března. Poslanci už dohodu jednou odmítli právě kvůli irské pojistce. Pokud v úterý brexitovou smlouvu nepodpoří, mají se ve středu vyslovit k tomu, zda si přejí brexit bez dohody. Pokud by ani tato varianta neprošla, má následovat hlasování o odkladu vystoupení z EU, plánovaného na 29. března.