Strašné, slabé, příliš vyhýbavé, hodnotí výkon Mayové britský tisk. EU prý převzala kontrolu

Mayová podle deníku The Financial Times, který brexit přirovnal ke gilotině, čelí národnímu stavu nouze. V komentářích pod titulkem „Brexitová noční můra“ pak uvádí, že premiérka se rozhodla hrát s Británií ruskou ruletu.

Mayová dostala od Bruselu čas do 12. dubna, tedy tři týdny, aby se rozhodla o dalším postupu. Tento termín představitelé unijních států stanovili pro případ, že britská Dolní sněmovna i potřetí odmítne brexitovou dohodu, na které se Mayová s EU dohodla. Pokud poslanci dohodu v nadcházejícím týdnu schválí, nabídla Unie odklad brexitu do 22. května.

Účastník summitu: Příliš vyhýbavé dokonce i na poměry Mayové

The Guardian již v titulku čtenáře upozornil, že Mayová s vlastním návrhem na termín odkladu brexitu neuspěla a že otěže v této věci převzala Evropská unie. Deník premiérčin neúspěch vysvětlil tím, že Mayová naprosto nedokázala ostatním odpovědět na otázky, co bude dělat, když parlament opět dohodu zablokuje. Její vystoupení označil s odkazem na nejmenované zdroje přítomné jednání za chabé a bezobsažné.

„Neřekla jasně ani to, jestli zorganizuje další hlasování (o dohodě). Třikrát byla tázána, co udělá, pokud hlasování prohraje, a nedokázala to říci,“ vylíčil jeden z účastníků schůzky. „Bylo to zatraceně špatné. Strašné. Příliš vyhýbavé dokonce i na její poměry,“ popsal.

„Nebyla vůbec přesvědčivá. Nebylo patrné, jestli má plán B. Nebylo jasné ani to, zda má vůbec nějaký plán,“ řekl další zdroj britského levicového deníku.

Premiérka čelila zásadním otázkám, například kdy hodlá uspořádat hlasování či které poslance chce přesvědčit, aby získala většinu. Podle dalšího z přítomných zdrojů však od těchto otázek bez odpovědi utíkala.