Britská premiérka nechá v pátek hlasovat pouze o brexitové dohodě. Šéf sněmovny souhlasí

Bercow v reakci na předložení nového vládního usnesení řekl, že jeho požadavek byl splněn. Hlasování by se tedy mělo uskutečnit v pátek v 15:30 našeho času. Britský parlament dostal od ostatních zemí EU na schválení brexitové dohody termín do konce tohoto týdne, pakliže má být brexit odložen do 22. května.

V opačném případě by se podle závěrů posledního unijního summitu musel Londýn do 12. dubna rozhodnout mezi brexitem bez dohody a delším prodloužením dvouleté lhůty, s nímž by se ale pojila účast ve květnových volbách do Evropského parlamentu.