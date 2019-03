Cameron, Johnson a Farage s brexitem dostali, co chtěli. Ale moc si nepomohli

David Cameron odchod Velké Británie z Unie sice odmítal, referendum ale vypsal kvůli splnění slibu voličům, který dal před parlamentními volbami v roce 2015. Ty konzervativci skutečně vyhráli, a on tak zůstal v úřadu premiéra. Po zveřejnění výsledků referenda ovšem Cameron 13. července 2016 odstoupil a premiérský úřad předal tehdejší ministryni vnitra Therese Mayové.

Od té doby se Cameron věnoval hlavně sepisování svých dosud nezveřejněných pamětí, za které podle britského tisku vyinkasoval 800 tisíc liber. Na psaní si koupil luxusní zahradní domek za pětadvacet tisíc liber a média se škodolibostí informovala o tom, že v něm trpí tvůrčím blokem.

Po odchodu z politiky si také ke dvěma svým domům přikoupil prázdninové sídlo v Cornwallu.

Cameron je prezidentem britské nadace pro výzkum Alzheimerovy choroby, šéfuje programu na podporu mládeže a přednáší – například hodinovou přednáškou o brexitu v New Yorku si v prosinci 2016 vydělal 120 tisíc liber. Kromě toho spolupředsedá britsko-čínskému investičnímu fondu spravujícímu 750 milionů liber a netají se tím, že by se chtěl jednou do vrcholné politiky vrátit.