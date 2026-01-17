Studie: Nejsou důkazy o spojitosti paracetamolu v těhotenství s autismem u dětí

Nová rozsáhlá studie nenašla žádné důkazy o tom, že by užívání paracetamolu v těhotenství zvyšovalo riziko autismu, ADHD a vývojové poruchy intelektu. Studii zveřejnil odborný časopis The Lancet. Těhotné ženy od užívání paracetamolu v loňském roce zrazoval americký prezident Donald Trump, který lék proti horečce a bolesti spojil s rizikem autismu u dětí.
Autoři studie na základě systematického přehledu dosavadního výzkumu dospěli k jednoznačnému závěru. „Zjištění byla konzistentní – paracetamol nezvyšoval riziko,“ uvedla hlavní autorka studie Asma Khalilová, profesorka perinatální medicíny v londýnské Fakultní nemocnici svatého Jiří. Studie se zaměřila na souvislost mezi užíváním léku a autismem, poruchami pozornosti s hyperaktivitou i intelektuálním postižením.
Výzkumníci analyzovali 43 studií, které dohromady zahrnovaly data od stovek tisíc účastníků z různých částí světa. Do přehledu byly zařazeny pouze práce s přesně zdokumentovaným užíváním léku a ověřenými zdravotními záznamy.
Studie, jež tato kritéria nesplňovaly, byly z přehledu vyřazeny. Podle autorů by větší počet studií zaměřených na sourozence či celé rodiny mohl ještě lépe objasnit roli genetických faktorů. Ty jsou v současnosti považovány za zásadní pro vznik takzvaných neurovývojových poruch, jako je autismus nebo ADHD.
„Paracetamol zůstává lékem první volby, který doporučujeme,“ zdůraznila Khalilová s tím, že dostupná data žádnou souvislost s neurovývojovými poruchami nepotvrzují.
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně loni v září uvedla, že horečka v těhotenství představuje pro plod i matku větší riziko než rozumně dávkovaný paracetamol. Před nadměrnými dávkami paracetamolu varovala loni na jaře Česká lékárnická komora poté, co se na sociální síti TikTok objevila výzva, která hrozila předávkováním u dětí.