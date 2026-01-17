Americký úřad vydal varování pro lety nad částí východního Pacifiku

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) vydal v pátek varování pro americké letecké společnosti a vyzval je, aby dbaly zvýšené opatrnosti při letech nad východním Tichým oceánem poblíž Mexika, Střední Ameriky a částí Jižní Ameriky. Zdůvodnil to vojenskými aktivitami a možným rušením satelitní navigace, informovala agentura AP.
„Potenciální rizika existují pro letadla ve všech nadmořských výškách, včetně přeletů a fází příletu a odletu,“ varoval FAA. Výzva platí šedesát dnů. Úřad neuvedl, jaké vojenské aktivity ho k vydání varování vedly.
Podobné varování vydal americký úřad pro letectví loni v listopadu, tehdy se ale výzva týkala pouze vzdušného prostoru nad Venezuelou.
USA posilují svou přítomnost ve střední Americe už od podzimu
Spojené státy mají od loňského podzimu v karibské oblasti nejvíce armádních lodí a vojáků za několik desetiletí v rámci operace, kterou označují za protidrogovou. Od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy, a podle AP takto zabila nejméně 112 lidí, které označila za narkoteroristy, aniž by pro to poskytla důkazy.
Z narkoterorismu viní americká vláda i venezuelského diktátora Nicoláse Madura, jehož prezidentský mandát Washington neuznal kvůli nedemokratickým volbám a jehož 3. ledna americké jednotky unesly z Caracasu do USA. Při této akci bombardovala americká armáda několik míst ve Venezuele.