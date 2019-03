„Přepadení ze zálohy“ i „sabotáž“. Britský tisk řeší rázný tah šéfa sněmovny Bercowa

„Ono přepadení rozmetalo plán Mayové postavit před summitem EU poslance před volbu mezi její dohodou a dlouhým odkladem brexitu,“ píše londýnský list. Deník The Daily Telegraph si v titulku vypůjčil slova náměstka generálního prokurátora Roberta Bucklanda, podle něhož Bercowova intervence uvrhla Británii do „významné ústavní krize“.

„Ví něco, co my ne?“ Bercow zmátl komentátory

Řada komentátorů ale už v pondělí upozorňovala, že ačkoli Bercow na první pohled odmítnutím nového hlasování o stejné dohodě zvýšil pravděpodobnost brexitu bez dohody, takový výklad nejspíše není na místě. „Ani na vteřinu nevěřím, že by si to (Bercow) přál (brexit bez dohody). Ví něco, co my ostatní nevíme? Tíhnu k tomu, že ano,“ napsal na Twitteru moderátor televize BBC Andrew Marr.

Podle probrexitového bulvárního listu The Sun už Mayová připravuje dopis předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, kterým by oficiálně požádala o odsunutí brexitu o devět až 12 měsíců. „Stojí kontroverze kolem Bercowa za vaši pozornost? Ne. Je to masivní kouřová clona, z níž v tuto chvíli těží v podstatě všichni. (…) Je to výhodná výmluva pro premiérku, protože dnešní nebo zítřejší (středeční) třetí hlasování o dohodě by prohrála,“ komentuje editor politického zpravodajství The Sun Tom Newton Dunn.