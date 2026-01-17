Rusko v noci zaútočilo v Dněpropetrovské oblasti

Rusko v noci na sobotu zaútočilo v jihovýchodní ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža na telegramu oznámil, že ruské drony a dělostřelectvo způsobily škody ve městech Nikopol, Marhanec a Pokrovsk, ale nikdo nebyl zraněn. Moskva zároveň tvrdí, že ruská protivzdušná obrana ráno zničila desítku ukrajinských dronů mířících na blíže neupřesněné cíle v Astrachaňské, Rostovské a Volgogradské oblasti.
Hanža uvedl, že při útoku v Dněpropetrovské oblasti bylo poškozeno několik budov a také plynovod a elektrické vedení.
Rusko v noci na sobotu útočilo na Ukrajinu 115 bezpilotními letouny, z nichž protivzdušná obrana zneškodnila 96, píše server Ukrajinska pravda. Drony vyslali Rusové podle ukrajinské armády z Rostovské, Orelské a Kurské oblasti, tedy z regionů sousedících s napadenou zemí.
Zelenskyj varoval před rozsáhlým útokem
Prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek večer ve svém projevu varoval, že Moskva chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Vyzval proto spojence, aby uspíšili dodávky systémů protivzdušné obrany jeho zemi. O hrozbě velkých ruských náletů hovořil Zelenskyj v posledních dnech opakovaně a upozorňoval, že ruskou taktikou je zahltit a vyčerpat ukrajinské obránce a poškodit právě v zimním období energetickou infrastrukturu.
V Charkově kolem 01:30 místního času (00:30 SEČ) došlo k výbuchu v šestnáctipatrové budově, informoval starosta města Ihor Terechov. Mluvčí charkovských hasičů později uvedl, že zahynuli muž a žena, v jejichž bytě k explozi došlo. Není ovšem jasné, zda incident souvisí s ruským náletem.
Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že ruská obrana za posledních čtyřiadvacet hodin zlikvidovala 214 ukrajinských bezpilotních strojů a rovněž šest střel vypálených z Ukrajiny americkým systémem HIMARS a dvě rakety Neptun s prodlouženým doletem. Ruské úřady obvykle neposkytují podrobnosti o objektech, na které Kyjev útočí, nebo o způsobených škodách.