Rusové chystají útok v okupované Záporožské jaderné elektrárně, tvrdí Zelenskyj

„Připravili (Rusové) pro to vše. Bohužel, není to poprvé, co musím upozornit, že radiace nezná státní hranice, a o tom, koho postihne, rozhodne jen směr větru,“ uvedl Zelenskyj.

„Nikdy a nikde by nemělo dojít k žádným teroristickým útokům na jaderné elektrárny. Tentokrát by to nemělo dopadnout jako s Kachovskou přehradou: svět byl varován, proto svět může a musí jednat,“ dodal.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl Zelenského tvrzení jako „další lež“. Právě ruští představitelé ale ve svých vyjádřeních opakovaně lžou, Moskva do poslední chvíle popírala mimo jiné i to, že hodlá zahájit plnohodnotnou pozemní invazi na Ukrajinu.

Zaminovaná elektrárna

Záporožská jaderná elektrárna je považována za největší v Evropě. Ruská vojska ji obsadila krátce po zahájení invaze loni v únoru.

Před dvěma dny šéf ukrajinské rozvědky Kyrylo Budanov v televizi varoval, že hrozba výbuchu či havárie v elektrárně vzrostla, protože ruští vojáci zaminovali chladicí systém, beztak ohrožený zničením Kachovské přehrady, z níž elektrárna za běžných podmínek čerpá vodu potřebnou pro chlazení reaktorů.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) sice oznámila, že během návštěvy jejího ředitele v zařízení nebyly spatřeny miny v prostoru chladicího systému, jiná místa areálu ale podle ní zaminována jsou.