Pracovníci Záporožské elektrárny mluví o věznění a mučení. Nejméně jednoho okupanti zabili, uvádí Kyjev

Ruský nestátní web The Insider uvádí, že zaměstnanci ZJE byli odvezeni na neznámé místo, dva nebo tři týdny drženi ve sklepech a zastrašováni. Několik zdrojů mluví podle něj o mučení a vraždách. Zbití lidé byli pravidelně přiváženi do místní nemocnice s prostřelenými dlaněmi a zlomenými prsty, uvádí zdroj webu s odvoláním na zdravotnický personál. The Insider také píše, že zaměstnanci mají zakázáno nosit do práce telefony s fotoaparátem a jsou pravidelně prohledáváni a vyslýcháni. Okupanti je také nutili přijmout ruské občanství. Web dále upozorňuje na korespondenci s pracovníkem elektrárny, kterou zveřejnila Olga Košarnajová, nezávislá odbornice na jadernou energetiku a bývalá členka představenstva Státního inspektorátu pro jadernou regulaci Ukrajiny. Z komunikace vyplývá, že zadržení, mezi kterými jsou muži i ženy, jsou biti, mučeni elektrickými šoky a slzným plynem, znásilňováni či bodáni do genitálií. Podle informací Košarnajové zřídili okupanti mučírny v budovách místní hasičárny a policejní stanice, přičemž v celách o velikosti tři krát čtyři metry je drženo po dvanácti až šestnácti lidech. V mučírnách podle ní zadržují okupanti i obyvatele Enerhodaru, kteří v továrně nepracují. Zadržení jsou údajně mučeni mimo jiné chlórem, který jejich trýznitelé lijí po podlaze.

Enerhoatom: Jednoho zaměstnance okupanti zabili The Insider dále poukazuje na sdělení ukrajinské státní společnosti Enerhoatom, podle níž ruští vojáci unesli šéfa ekologické služby elektrárny Igora Kvašnina a také dva odborníky na dekontaminaci a nakládání s radioaktivním odpadem Sergeje Pychtina a Olenu Rjabcevovou. Podle Enerhoatomu se Rusové pokusili přinutit potápěče Andreje Gončaruka, aby se ponořil do chladicích nádrží a vypustil je, a když odmítl, tak ho zbili. Gončaruk byl poté převezen do nemocnice, kde upadl do kómatu a zemřel. O jeho případu informoval také ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Sergej Švec z opravárenské jednotky byl zase ruskými vojáky postřelen ve svém vlastním bytě, podařilo se mu ale přežít a evakuovat se do Záporoží. Okupanti zatýkání zdůvodňují tím, že dotyční podle nich spolupracovali s ukrajinskou armádou či tajnými službami. Kolik pracovníků elektrárny okupanti celkem zadržují, není jasné. Lubinec minulý týden uvedl, že Rusko přiznává od března 26 zatčených. Prezident společnosti Enerhoatom Petro Kotin ale mluvil v rozhovoru pro britskou stanici Sky News o jedenácti stech zadržených. The Telegraph: Okupanti nechtějí, aby zaměstnanci promluvili Rusové nás mučí, abychom nemluvili s OSN, vypovídají zaměstnanci elektrárny podle britského The Telegraph s narážkou na misi mezinárodní atomové agentury, která je nyní na návštěvě zařízení. Okupanti nechtějí, aby před inspekčním týmem MAAE mluvili o bezpečnostních rizicích, dodávají podle webu zaměstnanci ZJE. Na zprávu britského listu se odvolává i Enerhoatom, z jehož vyjádření citují ukrajinská média. Pracovníci elektrárny mluví podle těchto zpráv o atmosféře teroru. Okupanti je odvádějí „do suterénu“ a „lidé, kteří se po takových ‚rozhovorech' ze sklepa vracejí, neřeknou ani slovo“. Také ukrajinská vojenská rozvědka tvrdí, že zaměstnanci jsou vystaveni zdrcujícím represím. Část pracovníků, které okupanti považují za nedostatečně „důvěryhodné“, před návštěvou mise MAAE zmizela a jejich osud a místo pobytu nejsou podle rozvědky známy.

Bývalý mluvčí elektrárny: Rusové chtěli, abych šířil dezinformace O těžkých podmínkách v elektrárně hovořil také bývalý mluvčí zařízení Andrij Tuz v interview pro americkou rozhlasovou stanici NPR. Okupanti podle něj chtěli, aby šířil dezinformace o tom, co se v elektrárně děje, a když odmítl, zakázali mu dál funkci vykonávat. Také on mluví o únosech a velkém psychickém tlaku. „V prvních dnech a měsících nesměla (okupační) armáda na pracoviště ani do blízkosti zaměstnanců. Pak ale ruští vojáci začali chodit na obchůzky a vynucovat si přístup na pracoviště ukrajinského personálu. Všude byli ozbrojení ruští vojáci a někteří lidé byli uneseni a nuceni spolupracovat s Ruskem. Pracovníci byli tedy pod velkým psychickým tlakem,“ popsal Tuz. „Když jsem byl v elektrárně, ruské vojenské skupiny byly nekoordinované. Některé skupiny se nejednou pokoušely po sobě střílet – a tyto případy nebyly tak vzácné. Viděl jsem také do elektrárny vjíždět mnoho vojenských vozidel; neustále se (po areálu) pohybovaly tanky a vojenská vozidla. Někdy byly vedle zdrojů energie. Obsluha nevěděla, co má dělat, musela jít na obchůzky, potřebovala zkontrolovat vybavení, ale přímo před ním byl tank,“ dodal bývalý mluvčí elektrárny. The Insider: Rusové se chystají elektrárnu vydrancovat Moskva tvrdí, že její vojáci a zástupci státní společnosti Rosatom nezasahují do chodu elektrárny, podle webu The Insider ale mají Rusové přístup do všech míst zařízení a dopouštějí se rabování, mimo jiné v kancelářích, kde je uložena dokumentace. Podle zdroje webu se zajímají především o jaderné palivo od amerického výrobce Westinghouse a automatická zařízení elektrárny. Většina vozidel v areálu jsou prázdná nákladní auta, což naznačuje, že se okupanti chystají vybavení odvézt, míní zdroj.