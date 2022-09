V Záporožské jaderné elektrárně zůstanou trvale dva experti MAAE, uvedlo Rusko

Mise agentury OSN po dlouhých jednáních o přístupu do ostřelovaného zařízení, které je největší svého druhu v Evropě, dorazila ve čtvrtek. Část delegace večer odjela zpět na území pod kontrolou Kyjeva. Uljanov v pátek uvedl, že v elektrárně zůstane ještě několik dní šest bezpečnostních odborníků MAAE.

„Dva lidé zůstanou v Záporožské jaderné elektrárně trvale. Vítáme to, protože mezinárodní přítomnost byla povolána, aby na pravou míru uvedla četné spekulace o stavu věcí,“ řekl Uljanov.

Bezpečnostní situace v okolí elektrárny, kterou Rusko okupuje už téměř od začátku invaze na Ukrajinu, zůstává nejasná. Obě strany se opakovaně vzájemně obviňují z ostřelování. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pátek podle agentury Interfax odmítl tvrzení Ukrajiny, že Rusko na území elektrárny a do jejího okolí umístilo těžké zbraně.

„Doufám, že se o tom výbor MAAE přesvědčí sám,“ zmínil Šojgu, podle kterého na zařízení útočí Ukrajinci a Kyjev tím „vytváří opravdovou hrozbu jaderné katastrofy v Evropě“.

Okupanti lžou a překrucují fakta, tvrdí Ukrajina

Ukrajina tuto verzi dění pravidelně odmítá. „Okupanti lžou, překrucují fakta a důkazy o tom, že ostřelují elektrárnu a o následcích škod na infrastruktuře Záporožské jaderné elektrárny,“ kontroval na Telegramu Enerhoatom. Rusové podle společnosti nepovolili členům delegace MAAE vstup do krizového centra elektrárny, kde jsou nasazeni ruští vojáci, které neměli inspektoři vidět.

Manipulace Ruska představuje riziko pro nezávislé vyhodnocení situace v zařízení, napsal Enerhoatom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale zároveň zdůraznil, že mise může mít význam i přes potíže, které Rusové na místě působí. „Učinili jsme všechno pro to, abychom zajistili přístup MAAE k Záporožské jaderné elektrárně a věřím, že mise stále může hrát důležitou roli,“ řekl Zelenskyj podle agentury Reuters.

Ruskojazyčná stanice BBC v pátek nicméně upozornila na Zelenského příspěvek na sociální síti Telegram, kde prezident vyjádřil zklamání, že MAAE zatím nevyzvala k demilitarizaci zařízení a stažení ruské armády z elektrárny. „Ačkoliv jsme o tom s panem Grossim mluvili na našem setkání v Kyjevě,“ zmínil Zelenskyj s odkazem na šéfa MAAE Rafaela Grossiho. „Právě to je cílem ukrajinského a mezinárodního úsilí,“ poznamenal. Pokud by se toho podařilo dosáhnout, Záporožská jaderná elektrárna by podle něj mohla opět zcela bezpečně fungovat.