Exodus z Afghánistánu kopíruje vietnamský scénář, myslí si experti

Hektická záchrana více než 120 tisíc Afghánců na sklonku prázdnin je pro experty jen první kapitolou příběhu, který se bude odvíjet dál. Jak konkrétně, to naznačuje scénář po prohrané válce ve Vietnamu v polovině sedmdesátých let.

„Jak vidíme, oba konflikty skončily téměř stejným způsobem. Stovky tisíc spolupracovníků amerických spojenců, kteří se snaží utéct,“ srovnává události historik z Northwestern University Michael Allen.

I takové jsou podobnosti obou konfliktů, které dělí téměř půl století. Nejde jen o ikonické záběry amerických helikoptér evakuujících lidi ze Saigonu nebo Kábulu.

Plány nesplněny

Na konci dubna 1975 Spojené státy vyčlenily fondy na evakuaci asi sto třiceti tisíc lidí z Vietnamu, jak připomněl historik z California State University Phuong Nguyen. Tyto evakuační plány se ale před padesáti lety nepodařilo zcela naplnit. Podobně jako dnes v Afghánistánu.

A příčiny jsou identické: překvapivý postup nepřátel i náhlý chaos, který provázel porážku místních spojenců. Dle Nguyena bylo evakuováno jenom přibližně 50 procent z těch, se kterými se původně počítalo.

I v Afghánistánu zůstává množství těch, kdo spolupracovali se Západem. Oni i jejich blízcí se budou chtít ze země dostat. Dříve či později. A i tady historici upozorňují na paralely s Vietnamem. „Šlo o více než milion vietnamských uprchlíků, kteří utekli ze země a byli přesídleni do Spojených států, Kanady a jinam,“ vzpomíná Allen.

Novinářka Petra Procházková si také myslí, že nastane další vlna afghánské migrace. Jenom po dobu sovětské okupace bylo za hranicemi Afghánistánu přes pět milionů lidí. Část se vrátila, část zůstala mimo hranice země. „A to jsou ti příbuzní, ke kterým teď někteří lidé chtějí odejít. Já si myslím, že teď je takové období, kdy jsou Afghánci šokovaní, ale za několik dní budou hledat pozemní cesty, jak do Pakistánu, tak do Íránu, a myslím, že velká část obyvatelstva se bude snažit opustit zemi,“ řekla.

Co s nimi v exilu bude?

Taliban Ameriku i svět ujišťuje, že lidé s platnými cestovními doklady budou moci z Afghánistánu odejít. Druhou stránkou této mince je, jakého přijetí se jim dostane v exilu. Perspektiva v samotných Spojených státech je nicméně momentálně příznivá.

„Nedávné průzkumy veřejného mínění podporují přijímání afghánských uprchlíků do této země (USA) skutečně mnohem více, než když poprvé přišli Vietnamci,“ uvedl Nguyen.

Ti pak byli podle historiků v USA přijímáni o poznání lépe než židovští uprchlíci z Evropy během druhé světové války. Moderní dějiny ukazují ale i další trend, a to že ochota přijímat uprchlíky klesá o to víc, oč déle trvá jejich exodus a oč vetší je jejich množství. Klíčové parametry, které v případě Afghánistánu není lehké odhadnout.