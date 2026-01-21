V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu

Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku uniklo asi pět tisíc metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný digestát z kravského hnoje a zbytků krmiv nedostal do povrchových vod, oznámila mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová. Již v pondělí se protrhla jímka s asi třemi tisíci metry krychlovými kejdy u Podmyč na Znojemsku.
„Příčinou úniku byla technologická havárie na nádrži,“ uvedla mluvčí. Hnojivo vyteklo na pole vedle nádrže.
Během pondělní havárie u Podmyč na Znojemsku mohly z protržené jímky uniknout až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, část z nich do Dyje.