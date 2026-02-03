Cestující v Hradci Králové si stěžují na nový systém placení v MHD


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Cestující v Hradci Králové si stěžují na problémy s nově zavedeným systémem placení v městské hromadné dopravě. Podle dopravního podniku je systém účinný v boji proti zneužívání krátkodobých jízdenek, cestujícím ale kvůli technickým potížím často znemožňuje jeho využití.

Cestujícím měl nový systém placení jízdenek v Hradci Králové usnadnit, podle nich ale příliš spolehlivě nefunguje. „Minutu čekám, než se mi to načte a oznámí, že jízdenka byla zakoupena, nebo to musím udělat třeba třikrát. Nestalo se, že by se to načetlo napoprvé,“ uvedla cestující Ivana Dušková.

Problém je především s desetiminutovými nepřestupními jízdenkami. Dopravní podnik zavedl nový způsob jejich nákupu u samoobslužných vozových čteček loni na podzim. Cestující si už nezvolí zkrácenou desetiminutovou jízdenku dopředu, ale získají ji přiložením karty k terminálu při nástupu a následně při výstupu. Vyjde je místo 25 korun na 14.

„Když chci po jedné zastávce vystoupit, tak musím počkat, až se ohlásí další stanice, a pak to teprve dokáže částku odečíst,“ popsala cestující Radka Hübnerová. Nikol Formánková systém vyzkoušela dvakrát a poté na něj zanevřela. „Zatím se mi to nepodařilo využít,“ poznamenala.

Cestující v Hradci překvapily částky stržené za jízdu hromadnou dopravou
Platba jízdného kartou

Problémy hlaste, vyzývá dopravní podnik

„Když se vůz dostane mimo mobilní signál, může dojít k výkyvům a problémům,“ vysvětlil vedoucí marketingu a komunikace dopravního podniku David Pozník.

Volba kratší jízdenky předem byla podle dopravce zdlouhavá, někteří lidé navíc systém zneužívali a jezdili delší trasy. „Označení výstupu jasně a transparentně určí, kde má cestující v plánu vystoupit, aniž by bylo možné o tom při nástupu spekulovat,“ uvedl na podzim vedoucí tarifů a jízdenek Josef Januš v tiskové zprávě.

Dopravní podnik aktuálně eviduje nárůst zisku z prodaných jízdenek zhruba o 300 tisíc korun měsíčně. Systém nadále sleduje, nechal si zpracovat výzkum a snaží se technické potíže odstranit. Důležité podle něj je, aby lidé problémy hlásili.

„Nebralo mi to kartu.“ Terminály v hradecké MHD občas nefungují
Terminály MHD v Hradci Králové

Na komplikace s nákupem jízdenek přes nové terminály přímo uvnitř vozů MHD si cestující stěžovali už v listopadu 2024. Problémy tehdy vznikaly při zpracování plateb kartou nebo mobilem. Od zavedení nového odbavovacího systému v září 2023 musel dopravní podnik řešit také případy strhávání nepřiměřeně vysokých částek za jízdné.

Ceny jízdného se v Hradci Králové nezměnily od března 2024. Od 1. ledna 2026 se ale zvýšila pokuta za jízdu bez platného jízdního dokladu z patnácti set na dva tisíce korun. Při platbě na místě nebo do tří pracovních dnů vzrostla z pěti set na tisíc korun.

Počasí v částech Česka komplikuje dopravu

Ledovka komplikuje v úterý ráno dopravu hlavně na západě a severu Středočeského kraje, některé spoje Pražské integrované dopravy nevyjely, očekává se zpoždění. Podle webu dopravniinfo.cz namrzají silnice například na Kladensku, Berounsku nebo v okrese Praha-západ, řidiči by měli být opatrní. Problémy jsou také na jižní Moravě. Silnice tam jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé nejsou sjízdné vůbec. Kvůli tomu regionální autobusové linky neobsluhují některé obce.
před 4 mminutami

před 1 hhodinou

Na Českomoravské vrchovině se kromě námrazy tvoří i ledovka

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se od pondělního večera při zesilujícím větru tvoří námraza – může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví či trhání drátů elektrického vedení. Večer ČHMÚ přidal pro širší oblast varování i před ledovkou.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Připadali jsme si jako ptáčci vyhození z hnízda, vzpomíná obyvatelka vystěhované obce

V letech 1940 až 1945 bylo z třiatřiceti obcí v oblasti Drahanské vrchoviny a Malé Hané nuceně vystěhováno téměř dvacet tisíc obyvatel. Nacisté chtěli v oblasti rozšířit vojenský výcvikový prostor. Mnohé vsi byly zničeny nebo těžce poškozeny a část obyvatel se po válce už nikdy nevrátila. Jejich příběhy přibližuje výstava Donuceni odejít v Muzeu Vyškovska.
před 13 hhodinami

Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Přibyla

Novým pražským arcibiskupem se stane Stanislav Přibyl, dosavadní litoměřický biskup. Na místo Jana Graubnera ho jmenoval papež Lev XIV., uvedlo v pondělí na webu pražské arcibiskupství. Úřadu se Přibyl ujme na konci dubna.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

V pelhřimovské nemocnici dalo výpověď jedenáct lékařů z interny

Jedenáct lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov podalo v pondělí 2. února výpověď. Už dříve tak učinili někteří lékaři chirurgického oddělení, nemocnice kvůli tomu od března omezí plánované operace. Poskytování zdravotní péče podle vedení nemocnice v tuto chvíli ohrožené není. Výpovědní lhůta lékařů je dvouměsíční.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Střelec v Chřibské způsobil na úřadu škody za statisíce

Střelec v Chřibské na Děčínsku způsobil v budově městského úřadu škody za několik set tisíc korun, uvedl starosta Jan Machač (nez.). Pokračují práce na odstraňování následků tragické události. Úřad dál funguje prostřednictvím e-mailu, datové schránky a telefonu. V omezeném režimu se zřejmě znovu otevře v týdnu od 16. února. Po střelbě z 19. ledna zemřel zaměstnanec úřadu, šest lidí utrpělo zranění. Útočník proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň a zastřelil se.
před 21 hhodinami

Hasiči našli ve Fakultní nemocnici Brno řadu porušení protipožárních předpisů

Hasiči po prověrce výškové budovy ve Fakultní nemocnici Brno poukázali na řadu porušení protipožárních předpisů. Podle protokolu, který získaly Seznam Zprávy, neměly požární a evakuační výtahy pravidelné kontroly. Dveře, které mají bránit šíření kouře a žáru, zůstávaly otevřené. V únikových cestách byly odložené věci a kouřilo se tam.
před 23 hhodinami
