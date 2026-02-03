Cestující v Hradci Králové si stěžují na nový systém placení v MHD

Cestující v Hradci Králové si stěžují na problémy s nově zavedeným systémem placení v městské hromadné dopravě. Podle dopravního podniku je systém účinný v boji proti zneužívání krátkodobých jízdenek, cestujícím ale kvůli technickým potížím často znemožňuje jeho využití.
Cestujícím měl nový systém placení jízdenek v Hradci Králové usnadnit, podle nich ale příliš spolehlivě nefunguje. „Minutu čekám, než se mi to načte a oznámí, že jízdenka byla zakoupena, nebo to musím udělat třeba třikrát. Nestalo se, že by se to načetlo napoprvé,“ uvedla cestující Ivana Dušková.
Problém je především s desetiminutovými nepřestupními jízdenkami. Dopravní podnik zavedl nový způsob jejich nákupu u samoobslužných vozových čteček loni na podzim. Cestující si už nezvolí zkrácenou desetiminutovou jízdenku dopředu, ale získají ji přiložením karty k terminálu při nástupu a následně při výstupu. Vyjde je místo 25 korun na 14.
„Když chci po jedné zastávce vystoupit, tak musím počkat, až se ohlásí další stanice, a pak to teprve dokáže částku odečíst,“ popsala cestující Radka Hübnerová. Nikol Formánková systém vyzkoušela dvakrát a poté na něj zanevřela. „Zatím se mi to nepodařilo využít,“ poznamenala.
Problémy hlaste, vyzývá dopravní podnik
„Když se vůz dostane mimo mobilní signál, může dojít k výkyvům a problémům,“ vysvětlil vedoucí marketingu a komunikace dopravního podniku David Pozník.
Volba kratší jízdenky předem byla podle dopravce zdlouhavá, někteří lidé navíc systém zneužívali a jezdili delší trasy. „Označení výstupu jasně a transparentně určí, kde má cestující v plánu vystoupit, aniž by bylo možné o tom při nástupu spekulovat,“ uvedl na podzim vedoucí tarifů a jízdenek Josef Januš v tiskové zprávě.
Dopravní podnik aktuálně eviduje nárůst zisku z prodaných jízdenek zhruba o 300 tisíc korun měsíčně. Systém nadále sleduje, nechal si zpracovat výzkum a snaží se technické potíže odstranit. Důležité podle něj je, aby lidé problémy hlásili.
Na komplikace s nákupem jízdenek přes nové terminály přímo uvnitř vozů MHD si cestující stěžovali už v listopadu 2024. Problémy tehdy vznikaly při zpracování plateb kartou nebo mobilem. Od zavedení nového odbavovacího systému v září 2023 musel dopravní podnik řešit také případy strhávání nepřiměřeně vysokých částek za jízdné.
Ceny jízdného se v Hradci Králové nezměnily od března 2024. Od 1. ledna 2026 se ale zvýšila pokuta za jízdu bez platného jízdního dokladu z patnácti set na dva tisíce korun. Při platbě na místě nebo do tří pracovních dnů vzrostla z pěti set na tisíc korun.