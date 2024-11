„Nebralo mi to kartu.“ Terminály v hradecké MHD občas nefungují

„Občas mi to vůbec nebralo kartu. Když jsem tam přikládal telefon, tak mi to nechtělo vzít. A tak jsem prostě nejel a šel jsem si koupit do trafiky jízdenku,“ popsal problém cestující Václav Ilnyckyj.

Není ale jediný, kdo něco podobného už zažil. „Občas se mi stává, že mi přijde, že když nedám v patřičný okamžik kartu k terminálu, tak se mi to vlastně zasekne úplně,“ uvedla Lenka Ladnarová.

Další cestující Martin Sedláček tvrdí, že se systém jednou zablokoval úplně. „A jednou sice kartu zpracovával, ale jízdenku ve skutečnosti neprodal. Takže člověk má pocit, že si koupil jízdenku, ale ve skutečnosti jede načerno,“ upozornil.