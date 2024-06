Města chtějí zdvojnásobit maximální pokutu za jízdu načerno

Za jízdu městskou hromadnou dopravou bez platné jízdenky by nově mohla hrozit pokuta ve výši až tři tisíce korun. Současná maximální částka činí 1500 korun, ta ale podle Sdružení dopravních podniků ČR už nestačí, protože se mnoha lidem vyplatí spíše jezdit načerno než platit za každou jízdu.

Ministerstvo dopravy s dopravními podniky souhlasí. „Potřebujeme, aby dopravní podniky i dopravci měli v rukou nějaký nástroj, který jim skutečně pomůže bojovat s černými pasažéry,“ prohlásil mluvčí resortu František Jemelka.

Podle sdružení dopravních podniků je na navýšení pokut nejvyšší čas, nedošlo totiž k němu za posledních deset let ani jednou. „Zvýšení pokuty by se dalo teoreticky předpokládat v těch městech, kde už teď jsou na maximální míře, to znamená Ostrava, Praha, Brno, ale také Olomouc, Liberec nebo České Budějovice,“ podotkla mluvčí sdružení Linda Hailichová.

Vyšší pokuty některá z uvedených měst již plánují, ale není zatím jasné, o kolik. „Většinou to jde tak o 300, maximálně 500 korun, takže rozhodně to nebude vypadat, že bychom okamžitě využili maximální výši pokut,“ zmínil vedoucí odboru přepravní kontroly Dopravního podniku hl. m. Prahy Pavel Kurka. Aktuálně za cestu bez platné jízdenky cestující v Praze zaplatí 1500 korun, při jejím uhrazení do 15 dnů pak jen tisíc korun.