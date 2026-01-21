Při útěku lva ze zooparku ve Zvoli se nestal trestný čin, uvedla policie


Kriminalisté, kteří prověřovali loňský útěk lva ze zooparku ve Zvoli u Prahy, dospěli k závěru, že v případu se nestal trestný čin. Věcí se nyní bude zabývat pověřený úřad v Černošicích, řekla ve středu policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Událost se stala 9. srpna. Lev se zřejmě podhrabal a utekl z klece. Následně se pohyboval po pozemku a zranil ošetřovatele. Policisté zvíře zastřelili, podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nespáchali trestný čin.

Případ kriminalisté prověřovali jako možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení. Nakonec ani v této linii případu nezjistili spáchání trestného činu, uvedl server iROZHLAS.cz.

„Na základě veškerých provedených šetření a zpráv dodaných dotčenými orgány dospěli kriminalisté k závěru, že v této souvislosti nejde o podezření z trestného činu, ale o jednání přestupkové, konkrétně pak o přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, a proto věc odevzdali věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je Městský úřad Černošice,“ řekla ve středu středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Jak dál se zooparkem?

Veterináři už dříve uvedli, že navrhnou odebrání zbývajících šelem ze zooparku. Kontrola tam odhalila několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. I touto věcí by se měl ve správním řízení zabývat černošický městský úřad. Majitel zooparku Tomáš Machač loni v listopadu řekl, že chová už jen dvě pumy.

Zoopark ve Zvoli funguje bez řádného povolení. Loňský útěk lva nebyl prvním incidentem. Například v roce 2018 se policisté zabývali útěkem pumy. Zvíře uprchlo z areálu a po dvou dnech se ho podařilo odchytit. O rok dříve ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel.

