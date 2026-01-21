Dánský ostrov kvůli poškozenému kabelu přišel o elektřinu

Dánský ostrov Bornholm postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Příčinou je poškození podmořského kabelu, píše list Jyllands-Posten. Případ vyšetřuje dánská policie.
O výpadku informovala místní televizi mluvčí energetické společnosti Trefors Ann Katrine Warrenová. „Zatím nemůžeme říci mnoho. Jedná se o poruchu podmořského kabelu, který zásobuje celý Bornholm,“ uvedla pro agenturu Ritzau.
Společnost obdržela hlášení o poruše ve středu v 10:16. Výpadek proudu postihl 18 572 domácností, dodal Trefor. Mluvčí Warrenová doplnila, že na opravě společnost pracuje „na plné obrátky“. Elektřina by měla být obnovena ve středu ve 21 hodin.
Dodavatel dále upozornil, že kromě výpadků dodávek elektřiny může docházet i k výpadkům dodávek tepla či vody. Problémy mohou mít také komunikační sítě.
Už v roce 2022 zasáhl ostrov Bornholm blackout kvůli výpadku transformátoru. Poblíž tohoto území ve stejném roce poškodily výbuchy potrubí plynovodů Nord Stream 1 a 2.