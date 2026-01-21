Dánský ostrov kvůli poškozenému kabelu přišel o elektřinu


před 38 mminutami|Zdroj: Jyllands-Posten

Dánský ostrov Bornholm postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Příčinou je poškození podmořského kabelu, píše list Jyllands-Posten. Případ vyšetřuje dánská policie.

O výpadku informovala místní televizi mluvčí energetické společnosti Trefors Ann Katrine Warrenová. „Zatím nemůžeme říci mnoho. Jedná se o poruchu podmořského kabelu, který zásobuje celý Bornholm,“ uvedla pro agenturu Ritzau.

Společnost obdržela hlášení o poruše ve středu v 10:16. Výpadek proudu postihl 18 572 domácností, dodal Trefor. Mluvčí Warrenová doplnila, že na opravě společnost pracuje „na plné obrátky“. Elektřina by měla být obnovena ve středu ve 21 hodin.

Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu
Loď Fitburg zadržená Finskem

Dodavatel dále upozornil, že kromě výpadků dodávek elektřiny může docházet i k výpadkům dodávek tepla či vody. Problémy mohou mít také komunikační sítě.

Už v roce 2022 zasáhl ostrov Bornholm blackout kvůli výpadku transformátoru. Poblíž tohoto území ve stejném roce poškodily výbuchy potrubí plynovodů Nord Stream 1 a 2.

Dánský ostrov Bornholm postihl blackout po výpadku transformátoru
Dánský ostrov Bornholm

Výběr redakce

Kejda už asi natéká do znojemské nádrže, uvádí Povodí Moravy

Kejda už asi natéká do znojemské nádrže, uvádí Povodí Moravy

10:37Aktualizovánopřed 5 mminutami
V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu, do potoků se nedostaly

V Dobrušce na Rychnovsku unikly tisíce kubíků digestátu, do potoků se nedostaly

10:57Aktualizovánopřed 7 mminutami
EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

10:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Praze 10 jsou kvůli poruše bez tepla a teplé vody tisíce domácností

V Praze 10 jsou kvůli poruše bez tepla a teplé vody tisíce domácností

před 2 hhodinami
Ministerstvo chce pomoci školám se sociálně znevýhodněnými dětmi

Ministerstvo chce pomoci školám se sociálně znevýhodněnými dětmi

před 4 hhodinami
Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

05:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Všichni jsou z Trumpa zneklidněni. Inspiruje i Putina, míní exvelvyslanec Kolář

Všichni jsou z Trumpa zneklidněni. Inspiruje i Putina, míní exvelvyslanec Kolář

před 5 hhodinami
Reportéři ČT: Stát se pře kvůli lomu ČSA s Tykačovou firmou o stovky milionů

Reportéři ČT: Stát se pře kvůli lomu ČSA s Tykačovou firmou o stovky milionů

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Dánský ostrov kvůli poškozenému kabelu přišel o elektřinu

Dánský ostrov Bornholm postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Příčinou je poškození podmořského kabelu, píše list Jyllands-Posten. Případ vyšetřuje dánská policie.
před 38 mminutami

EU připravuje podporu Grónsku, chce dál jednat s Washingtonem

Evropská unie (EU) pracuje na balíčku na podporu bezpečnosti v Arktidě, uvedla šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Opatření budou podle ní počítat s masivními investicemi v Grónsku. EU chce na bezpečnosti v regionu i nadále spolupracovat nejen s USA, jejichž prezident Donald Trump si dělá na Grónsko nároky, ale také s dalšími státy v oblasti. Sedmadvacítka je podle předsedy Evropské rady Antónia Costy připravena se bránit proti jakémukoli nátlaku.
10:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hosté Událostí, komentářů rozebrali rok Trumpa v úřadu

V úterý to byl rok od začátku druhého mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za dvanáct měsíců stihl nejen proměnit Bílý dům, když zboural jeho východní křídlo, ale i Ameriku a pravidla globálního řádu. Trumpovo úřadování probrali také hosté v Událostech, komentářích. Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD) Trumpa považují za mírotvůrce. Oceňují také určité změny v ideologické rovině. Podle exministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) je výsledkem Trumpova roku rozklad světového řádu a systému, člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Bartošek (KDU-ČSL) hovoří o „krizi vzájemné důvěry a vztahů“. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
před 3 hhodinami

Trumpovo letadlo mířící do Švýcarska se vrátilo do USA kvůli technické závadě

Letadlo s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mířící do Švýcarska se kvůli závadě vrátilo zpět do Spojených států. Příčinou byl problém s elektřinou. Prezident poté nastoupil do náhradního letadla, informoval Bílý dům podle agentur AP a Reuters. Mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že stroj se vracel preventivně z důvodů opatrnosti.
05:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Japonský soud uložil doživotí za vraždu expremiéra Abeho

Japonský soud uložil doživotní trest muži obžalovanému z vraždy bývalého premiéra Šinzóa Abeho. Pětačtyřicetiletý Tecuja Jamagami se již loni k vraždě předsedy vlády přiznal. Případ podle agentury AP vynesl na světlo dlouhá léta trvající vazby japonských vládních politiků na kontroverzní jihokorejskou Církev sjednocení.
před 5 hhodinami

Všichni jsou z Trumpa zneklidněni. Inspiruje i Putina, míní exvelvyslanec Kolář

„Čekal jsem, že to bude jízda, (...) ale to, co se odehrává teď, opravdu předčilo všechna má očekávání a musím říct, že mě to skoro nenechává v klidu usnout,“ zhodnotil bývalý velvyslanec Česka v USA a Rusku Petr Kolář první rok druhého funkčního období vlády prezidenta USA Donalda Trumpa. „Všichni jsou zneklidněni. Nevědí, co od toho člověka můžeme očekávat. Najednou nás dostává do situace, kdy se začínáme obávat, že garance, kterou USA poskytovaly, bude použita proti nám,“ řekl v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Podle Koláře Trump nejspíš inspiruje i ruského vládce Vladimira Putina, který možná přemýšlí o tom, jak nejisté situace ve světě využít.
před 5 hhodinami

„Proč mám mít hidžáb?“ Členové menšin v Sýrii uvažují i o emigraci

Stovky bojovníků teroristické organizace Islámský stát unikly z věznice Šaddádí v Sýrii. Tu spravovali tamní Kurdové, ale vytlačily je vládní jednotky, které s nimi svádějí boje už přes dva týdny. Vláda v Damašku tvrdí, že většinu vězňů zase pochytala. Její postup vůči Kurdům nicméně posiluje obavy dalších syrských menšin.
před 7 hhodinami

Americké ministerstvo spravedlnosti předvolalo činitele státu Minnesota

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý předvolalo přední činitele státu Minnesota kvůli vyšetřování údajného maření práce imigračních agentů, informovaly tiskové agentury. Předvolání se týká úřadů guvernéra Tima Walze, starosty města Minneapolis Jacoba Freye, generálního prokurátora Keitha Ellisona a dalších představitelů, kteří veřejně kritizovali masivní nasazení federálních složek.
před 9 hhodinami
Načítání...