Experti zkoumají díly mostu podobného ohroženému vyšehradskému. Správa železnic trvá na jeho zbourání

Proto začali díly děčínského mostu zkoumat experti na stavební konstrukce z Kloknerova ústavu ČVUT. Předpokládají, že co zjistí, bude platit i pro pražský most.

Správa železnic letos vyměnila železniční most v Děčíně, čímž také otevřela novou kapitolu debaty o tom, zda železniční most pod Vyšehradem zachovat a zrekonstruovat, nebo zcela nahradit. Děčínský most byl tomu pražskému podobný a téměř stejně starý – vyšehradský je z roku 1901 a ten, po němž jezdily nákladní vlaky z nádraží Děčín-východ do Prostředního Žlebu, z roku 1906.

Správa železnic se ale proti jejímu vyjádření ohradila. Tvrdí, že dopis z pražského magistrátu, o nějž se UNESCO opírá, není založen na objektivních informacích. To však popřel někdejší náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (nestr. za Prahu sobě), který dopis odeslal. „Nepodávali jsme náš názor, co si myslíme, že by se mělo dít. Pouze jsme zaslali podklady z architektonické soutěže a z průzkumů,“ upozornil.

Železničáři jsou nicméně přesvědčeni, že dokážou postoj UNESCO změnit. Ministerstvo kultury požádali, aby zaslalo agentuře OSN doplňující materiály. „Doplnili jsme to všemi průzkumy, které byly na mostě zpracovány,“ ozřejmil ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic Pavel Paidar.

Klíčové slovo v budoucnosti mostu pod Vyšehradem bude mít každopádně ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ten slíbil, že rozhodnutí učiní do konce roku.

První železniční most pod Vyšehradem nestál dlouho

Nynější dvoukolejný železný most pod Vyšehradem nahradil na počátku minulého století původní jednokolejnou konstrukci ze 70. let předcházejícího století. O tom, že by se i on mohl zbourat a opět nahradit novějším, tentokrát zřejmě trojkolejným, se začalo hovořit v minulém desetiletí. Správa železnic podpořila svůj postoj studií ČVUT, podle níž není oprava mostu reálná. S přestavbou by chtěla začít v roce 2026.

Železniční most je i přes špatný stav velmi vytížený. Přes den po něm jezdí každou hodinu každým směrem jeden expresní vlak a jeden rychlík, k tomu nejméně dva, ale ve špičkách pracovních dnů i pět osobních vlaků do Berouna (případně Řevnic nebo Radotína), navíc zpravidla jednou za dvě hodiny vlak do Hostivic a k tomu se po něm jezdí odstavovat z hlavního nádraží na Smíchov soupravy Regiojetu.