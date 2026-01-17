Pěstounů přibývá, pomohly náborové kampaně


před 4 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
3 minuty
Události v regionech: Kampaň Pěstounem může být každý
Zdroj: ČT24

Kampaně na podporu pěstounství přinášejí výsledky. Za poslední rok přibylo podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí zhruba sto přechodných pěstounských rodin. Například v Plzeňském kraji jich bylo loni třikrát víc než v předchozích letech. Krajská kampaň Pěstuj budoucnost ale necílí jen na zvýšení počtu pěstounů. Chce vyvracet některé ve společnosti zažité mýty a upozornit na to, že pěstounem může být každý.

„Každé dítě si zaslouží vyrůstat v láskyplném a stabilním prostředí,“ uvádí kampaň Plzeňského kraje Pěstuj budoucnost. Rodinu dvěma chlapcům vybudovala například Anželika Havránková. Předtím vychovala dvě vlastní dcery. „Když to máte tady (ukazuje na srdce), tak tam není rozdíl, jestli je to biologické, vlastní dítě, nebo ne,“ řekla pěstounka.

O svých zkušenostech vyprávěla na besedě pro případné zájemce. „Co chceme zbořit, je mýtus, že si pěstouni berou děti pro peníze, že když chcete být pěstounem, musíte mít pro dítě vlastní pokoj nebo že pěstouni musí být jen manželé. Nic z toho není pravda, ale ve společnosti koluje spousta mýtů a fám,“ vysvětlila sociální pracovnice společnosti Domus Eliška Nožinová.

Věk pěstounů nehraje roli

Pěstounem může být téměř každý, roli nehraje ani věk. „Přemýšlím nad tím delší dobu, ale bylo by to spíš pěstounství na přechodnou dobu, pokud by to šlo. Ale až v důchodu,“ řekla zájemkyně o pěstounství paní Eva.

„Je stále hodně dětí, které potřebují být spíše v rodině než v ústavním zařízení, a určitě z toho má člověk lepší pocit, pokud může rozhodovat o pěstounské péči,“ poznamenala opatrovnická soudkyně Okresního soudu v Tachově Lenka Mužíková.

Aktuální kampaň Plzeňského kraje problém s nedostatkem pěstounů zmírnila. „Abychom dokázali být soběstační v rámci kraje a děti nemusely žít daleko, někde na druhém konci republiky. Například u přechodných pěstounů jsme v předcházejících letech našli sedm pěstounů, zatímco za minulý rok to bylo 23,“ vysvětlil důvod krajské kampaně náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Plzeňského kraje Jan Bozděch (ANO).

Cesta k pěstounství začíná informační schůzkou na městském úřadu. Následuje podání žádosti, odborné posouzení a přípravný kurz. I po dobu péče mohou pěstouni spoléhat na pomoc neziskových organizací.

Nejvíc přechodných pěstounů má Moravskoslezský kraj

V Česku bylo na konci loňského roku osm desítek volných pěstounských rodin, které mohly na přechodnou dobu okamžitě přijmout dítě. Dalších 761 domácností se o chlapce a děvčata v tu dobu staralo. Nejvíce přechodných pěstounů má Moravskoslezský kraj. Ten už řadu let podporuje aktivity kampaně Dejme dětem rodinu.

Ve Středočeském kraji, který v roce 2023 zahájil kampaň I ty můžeš být pěstounem, bylo 98 přechodných pěstounských domácností. Jihomoravský kraj podporuje kampaň Staň se pěstounem, loni evidoval 93 přechodných pěstounských rodin, v Praze 65 či v Ústeckém kraji 57.

Nejméně jich měl Olomoucký kraj, a to třicet. Žádná rodina tam nebyla k dispozici. Volné místo neměl ani Ústecký kraj. Vyplývá to ze statistik ministerstva práce a sociálních věcí o pěstounské péči. Podle evidence za poslední rok přibyla asi stovka přechodných pěstounských rodin.

Kojenecké ústavy skončily

Od loňského roku není v Česku možné umisťovat chlapce a děvčata do tří let do ústavních zařízení. Takzvané kojenecké ústavy na konci roku 2024 zanikly. Prosazení jejich zrušení trvalo léta, a to i přes výzkumy a shodu expertů na tom, že pro dítě je nejlepší rodinné prostředí.

Podle Asociace Dítě a rodina bylo Česko v Evropě jednou z posledních zemí, kde bylo možné děti do tří let do zařízení umisťovat. Zákaz se podařilo části poslanců prosadit do novely o ochraně dětí až v létě 2021, krátce před tehdejšími sněmovními volbami.

Kojenecké ústavy skončily. Další výzvy však zůstávají
Ilustrační foto

Ministerstvo práce a sociálních věcí zkoušelo v roce 2023 navrhnout dvouletý odklad, po kritice ale od záměru ustoupilo. O rok později chtěl roční odložení do legislativy zanést i někdejší poslanec a nynější ministr práce Aleš Juchelka (ANO). On a další zákonodárci tehdejší opozice to zdůvodňovali tím, že děti z rušených zařízení nebude kam umístit. Poslanci bývalé koalice naopak uváděli, že Česko je na změnu připravené a že v kojeneckých ústavech jsou většinou starší děti.

Podle průzkumu ministerstva práce a Nadace J&T dětí v kojeneckých ústavech postupně ubývalo. V roce 2018 jich tam pobývalo 649, loni na jaře 309. Minulý rok byly dvěma třetinám dětí v zařízeních pro nejmenší více než čtyři roky, celkem 88 chlapců a děvčat bylo starších než sedm let. Ve čtyřech z dvaceti kojeneckých ústavů už žádné malé děti nebyly, osm domovů se staralo nejvýše o pět chlapců a děvčat mladších čtyř let.

