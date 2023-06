UNESCO napsalo českému státu, aby se neboural železniční most na Výtoni

Návrh nemá podle něj nic z elegance a propracovanosti železničního mostu. „Nový most by měl nepříznivý dopad na říční panorama Prahy, které je součástí toho, proč je Praha zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO,“ uvedl. „Případnou demontáž nelze podpořit, jelikož jeho kulturní hodnota vyplývá právě z jeho umístění,“ dodal.

Například podle ředitele Kloknerova ústavu ČVUT Jiřího Kolíska se oprava, která zajistí odolnost očekávanému dopravnímu zatížení a dostatečnou životnost, zdá být neproveditelná. Další experti uvedli, že most je ve špatném stavu a jeho rekonstrukce by byla drahá, dlouhá a výsledek by měl výrazně nižší životnost než nová konstrukce. Pro opravu se naopak vyjádřil například švýcarský mostní odborník Eugen Brühwiler.

Podle Českého národního komitétu ICOMOS je most opravitelný a jeho zachování v současné podobě by mělo být z důvodu jeho hodnoty prioritou. Pro náhradu konstrukce se naopak vyjádřil zástupce iniciativy Výtoň 21 spojující místní obyvatele Jiří Grund. „Když na Výtoni projede vlak, tak nastává zemětřesení,“ uvedl. Dodal, že při modernizaci za miliardy korun by se mělo myslet i na místní a postavit most podle moderních standardů.

Pražské zastupitelstvo v březnu rozhodlo, že podpoří rekonstrukci mostu ve stávající podobě, zásadní je pro město i vybudování třetí koleje. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dříve uvedl, že chce o dalším postupu rozhodnout do konce roku.