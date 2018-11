Železniční most pod Vyšehradem opravdu nepůjde opravit, tvrdí studie ČVUT

„Použitá ocel je z dnešního pohledu pro dynamicky namáhané mostní konstrukce zcela nevhodná. V rámci rekonstrukce je nutné vyměnit minimálně 60 procent prvků stávající ocelové konstrukce s efektem prodloužení životnosti nosné konstrukce o pouhých 30 let,“ argumentovala mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Nová konstrukce by měla vydržet sto let.

„Zkorodovaná konstrukce je v natolik špatném stavu, že je třeba, aby byla nahrazena novou. Prvků, které by bylo potřeba opravit, je totiž opravdu hodně. Zbourání konstrukce je proto varianta, která odpovídá stavu, ve kterém ten most nyní je,“ sdělil Aktuálně.cz ředitel Kloknerova ústavu Jiří Kolísko.

Zachovat by se mohly kamenné pilíře

Památkáři ještě v květnu uváděli, že by bylo možné most opravit. „Je bohužel zcela zřejmé, že základní údržba mostu je značně zanedbaná, most má plošně degradované nátěry nosných konstrukcí, lávky a další části, ale to vůbec neznamená, že je neopravitelný,“ sdělil tehdy šéf pražského pracoviště NPÚ Ondřej Šefců.

Nyní Šefců uvedl, že by mohly být zachovány alespoň kamenné pilíře mostu. „Kamenné části jsou hodnoceny jako opravitelné, včetně pilířů v řece, které jsou kvalitní a není důvod pro jejich bourání. Jde o to, jakým způsobem co nejcitlivěji nahradit ocelové nosníky,“ řekl Šefců Aktuálně.cz.