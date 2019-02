Most na Výtoni má být tříkolejný. Jeho možnou podobu zveřejnil Institut plánování a rozvoje

V případě opravy by se vedle stávajícího mostu musel postavit nový, jednokolejný. Pokud by se měnila celá konstrukce, kvůli statice by se musely rozšířit betonové nosníky, které jsou v dobrém stavu, a na ně položit nový most s kolejí navíc.

Pro metropoli je podle zástupců vedení města zásadní také vybudování přestupního uzlu, který by měl vzniknout nad Výtoní, a zajistit návaznost na tramvajovou dopravu. Starší a nyní chátrající nádraží Vyšehrad podle Kouckého z dopravního pohledu polohou nevyhovuje, protože je důležité zajistit obslužnost na nábřeží spíš než na Albertově. Navíc město bývalé nádraží ani nevlastní a budova je v zatáčce, což je z dopravního hlediska komplikace.

Podle původního plánu chtěla SŽDC začít s pracemi na mostu v roce 2022. Podle náměstka Nejezchleba je správa ochotná o změně svých plánů jednat, ale zároveň se chce vyhnout většímu zdržení. „Nechceme se vrátit úplně na začátek,“ uvedl.