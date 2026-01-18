Důležité
Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí Zobrazit

Jedna z dívek, jež se topily ve Vltavě, zemřela


18. 1. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. Uvedl to mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. K tonoucím dívkám vyráželi záchranáři a policisté v sobotu po sedmé hodině večer. Policie tragédii vyšetřuje pro podezření na usmrcení z nedbalosti. Záchranáři na místě ošetřili i lehce zraněné policisty, kteří při příjezdu k události havarovali se služebním autem.

K události došlo nedaleko jezu v Litvínovicích. Jedna z dívek zřejmě sklouzla do vody. „Druhá se jí snažila pomoct, ale nedokázala ji vytáhnout,“ uvedl redaktor ČT Martin Štěpánek. „Svědek (pak) uviděl dívku ve vodě, druhá seděla promáčená na schodech. Zavolal záchranáře a policii. Sám se snažil dívku vytáhnout, na místě jí poskytoval masáž srdce, oživoval ji,“ popsal Štěpánek.

Zdravotníci navázali na poskytovanou první pomoc a zahájili rozšířenou resuscitaci. „S ohledem na nízkou tělesnou teplotu postižené osoby rozhodl lékař o jejím transportu do nemocnice za kontinuální resuscitace. Kolegům z intenzivní péče byla pacientka předána ve velmi vážném stavu,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková.

Druhá dívka podle Kafkové jevila známky podchlazení, po poskytnutí nezbytné péče ji záchranáři také předali na jednotku intenzivní péče českobudějovické nemocnice.

Dvě dívky se topily v Českých Budějovicích
Převrácené policejní vozidlo po záchraně dvou dívek v Českých Budějovicích

Oběma dívkám bylo méně než osmnáct let. „(Policisté) prověřují všechny možné okolnosti. Mohlo se jednat o nešťastnou událost, případně o nějaké nedbalostní jednání,“ uvedl Šupík. U místa neštěstí se podle něj našla lahev alkoholu.

Utonulý otužilec na Brněnsku

K podobnému incidentu došlo rovněž na Brněnsku. V bývalém lomu u Maršova se v neděli dopoledne utopil plavec. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci. Bez náležitého zabezpečení je to hazard, upozornil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Hasiči na místo vyjížděli krátce před 09:45, nakonec museli s hledáním a vyproštěním těla pod hladinou pomoci policejní potápěči. Zásah komplikoval složitý terén a obtížný přístup. Hledání trvalo několik hodin.

Jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky je pozůstatkem po těžbě kaolinu. Podle specializovaného potápěčského webu je hluboké přibližně jedenáct metrů.

Výběr redakce

Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

Syrská vláda uzavřela příměří s Kurdy vedenou aliancí

14:54Aktualizovánopřed 7 mminutami
Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

00:48Aktualizovánopřed 9 mminutami
Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

06:08Aktualizovánopřed 13 mminutami
Macron zvažuje, že požádá EU o kroky proti Trumpovým clům kvůli Grónsku

Macron zvažuje, že požádá EU o kroky proti Trumpovým clům kvůli Grónsku

14:25Aktualizovánopřed 18 mminutami
Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka

Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka

14:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina

V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina

11:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

před 2 hhodinami
Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

13:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihočeský kraj

Jedna z dívek, jež se topily ve Vltavě, zemřela

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. Uvedl to mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. K tonoucím dívkám vyráželi záchranáři a policisté v sobotu po sedmé hodině večer. Policie tragédii vyšetřuje pro podezření na usmrcení z nedbalosti. Záchranáři na místě ošetřili i lehce zraněné policisty, kteří při příjezdu k události havarovali se služebním autem.
09:57Aktualizovánopřed 21 mminutami

Dvě dívky se topily v Českých Budějovicích

Dvě dívky se v sobotu topily ve Vltavě v Českých Budějovicích. Zachraňovali je kolemjdoucí a policisté. Jedna z dívek je ve velmi vážném stavu. Novináře o tom informoval mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

ŘSD na jihu Čech odstraňuje nelegální billboardy, hotovo chce mít do konce roku

Na jihu Čech probíhá likvidace nelegálních billboardů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se pustilo do odstraňování ploch, které vlastní firma spojená s kontroverzním podnikatelem Antonem Fischerem. „Jeho“ i dalších nepovolených poutačů u tamních silnic zůstávají skoro dvě stovky. Zmizet mají do konce roku. Už teď ale dělníci počítají s tím, že na některá místa se budou muset opakovaně vracet.
16. 1. 2026

Ve zbraňové amnestii zatím lidé odevzdali stovky zbraní, náboje i granát

V takzvané zbraňové amnestii lidé v Česku od začátku roku odevzdali policii už přes dvě stovky zbraní a více než dva tisíce kusů střeliva. Někdy jde i o kuriozní případy. Například v Královéhradeckém kraji přinesl jeden z oznamovatelů na služebnu torzo granátu. Zbraňová amnestie platí od 1. ledna do konce června. Lidé při ní mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo.
16. 1. 2026

Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

Pacienti s úrazy po pádech na ledu plnili v úterý urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic. Urgentní příjem FN Motol a Homolka byl dopoledne kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. Nejčastějšími úrazy byly zlomeniny končetin, ale také zranění hlavy či zad. Někteří pacienti s komplikovanými zlomeninami vyžadujícími operaci museli být hospitalizovaní.
13. 1. 2026Aktualizováno13. 1. 2026

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Západní polovinu republiky v pátek brzo ráno zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Havárie se zatím podle dostupných informací obešly bez vážných zranění. Sněžení se v průběhu dne přesunulo i na Moravu a do Slezska.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026

Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci

Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.
8. 1. 2026

Bezohlední řidiči čtyřkolek ničí lyžařské trasy na Šumavě

Šumava se potýká s řidiči čtyřkolek, kteří vjíždějí do upravených běžkařských stop. Například na osmikilometrovém úseku, který ústí na Churáňově, čtyřkolky poškodily stopu na čtyřech místech. Incident zachytily kamery. Okruh spojuje Churáňov s Horskou Kvildou, vedení areálu odhaduje škodu v řádu tisíců korun. Podle vedoucího Lyžařského areálu Zadov Luďka Sásky totiž práce rolby, která vytváří lyžařské stopy, stojí kolem pěti tisíci korun za motohodinu, přičemž rolba pak stráví úpravou čtyři až šest hodin. Na mnohem vyšší částku se může vyšplhat pokuta od správců národního parku, protože čtyřkolky jezdí i po turistických trasách. Mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák uvedl, že pokuta ve správním řízení může dosáhnout až do výše sto tisíc korun. Tamější obce si také stěžují na nárůst případů, kdy řidiči aut driftují na parkovištích a způsobili tak dopravní nehody.
8. 1. 2026
Načítání...