Jedna z dívek, jež se topily ve Vltavě, zemřela

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily ve Vltavě v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá zůstává na jednotce intenzivní péče. Uvedl to mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. K tonoucím dívkám vyráželi záchranáři a policisté v sobotu po sedmé hodině večer. Policie tragédii vyšetřuje pro podezření na usmrcení z nedbalosti. Záchranáři na místě ošetřili i lehce zraněné policisty, kteří při příjezdu k události havarovali se služebním autem.
K události došlo nedaleko jezu v Litvínovicích. Jedna z dívek zřejmě sklouzla do vody. „Druhá se jí snažila pomoct, ale nedokázala ji vytáhnout,“ uvedl redaktor ČT Martin Štěpánek. „Svědek (pak) uviděl dívku ve vodě, druhá seděla promáčená na schodech. Zavolal záchranáře a policii. Sám se snažil dívku vytáhnout, na místě jí poskytoval masáž srdce, oživoval ji,“ popsal Štěpánek.
Zdravotníci navázali na poskytovanou první pomoc a zahájili rozšířenou resuscitaci. „S ohledem na nízkou tělesnou teplotu postižené osoby rozhodl lékař o jejím transportu do nemocnice za kontinuální resuscitace. Kolegům z intenzivní péče byla pacientka předána ve velmi vážném stavu,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková.
Druhá dívka podle Kafkové jevila známky podchlazení, po poskytnutí nezbytné péče ji záchranáři také předali na jednotku intenzivní péče českobudějovické nemocnice.
Oběma dívkám bylo méně než osmnáct let. „(Policisté) prověřují všechny možné okolnosti. Mohlo se jednat o nešťastnou událost, případně o nějaké nedbalostní jednání,“ uvedl Šupík. U místa neštěstí se podle něj našla lahev alkoholu.
Utonulý otužilec na Brněnsku
K podobnému incidentu došlo rovněž na Brněnsku. V bývalém lomu u Maršova se v neděli dopoledne utopil plavec. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci. Bez náležitého zabezpečení je to hazard, upozornil policejní mluvčí Pavel Šváb.
Hasiči na místo vyjížděli krátce před 09:45, nakonec museli s hledáním a vyproštěním těla pod hladinou pomoci policejní potápěči. Zásah komplikoval složitý terén a obtížný přístup. Hledání trvalo několik hodin.
Jezírko mezi obcemi Maršov a Lažánky je pozůstatkem po těžbě kaolinu. Podle specializovaného potápěčského webu je hluboké přibližně jedenáct metrů.