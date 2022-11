Železniční most na pražské Výtoni získá novou podobu. Přestavba má začít v roce 2026

Železniční most mezi pražskou Výtoní a Smíchovem bude mít novou podobu. Zachována zůstane pouze spodní část stavby s pilíři. Nově bude most tříkolejný a přibude zastávka na Výtoni. Přestavba by měla stát zhruba dvě miliardy korun. Informovali o tom zástupci Správy železnic (SŽ), kteří představili návrh mostu od firmy 2T engineering vzešlý z architektonické soutěže. Přestavba by podle plánu SŽ měla začít v roce 2026 a trvat dvacet měsíců. Původní památkově chráněná ocelová konstrukce má alespoň zčásti sloužit na jiném místě.