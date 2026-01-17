Případů pití alkoholu na veřejnosti v Praze ubylo


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24

Pražští strážníci minulý rok evidovali přes 18,5 tisíce přestupků v souvislosti s pitím alkoholu na veřejnosti. Meziročně jich řešili o čtyři tisíce méně. Udělili i méně pokut, za které vybrali meziročně o 400 tisíc korun méně. České televizi informace poskytla mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová. Vyhláška zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti platí v hlavním městě od července 2022, nejvíce se porušuje v Praze 1.

Městská policie v Praze loni řešila 18 697 přestupků porušení zákazu pití alkoholu na veřejnosti. Na pokutách, kterých udělila 2625, vybrala 1 163 900 korun. Správnímu orgánu předala 478 přestupků, ostatní řešila domluvou. České televizi to řekla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

„Za požívání alkoholu na veřejnosti, kde je vyhláškou zakázáno, je možné na místě udělit pokutu do deseti tisíc korun,“ upřesnila Seifertová s tím, že řešení přestupku záleží na posouzení konkrétním strážníkem.

V roce 2024 strážníci zjistili 22 503 takových přestupků. Většinu řešili domluvou, správnímu orgánu oznámili 879 provinění. Na pokutách, kterých udělili 4190, vybrali 1,572 milionu korun.

Alkohol poškozuje DNA a působí rakovinu, buňky se mu brání, ukazuje český výzkum
Ilustrační foto

Vyhláška platí od léta 2022

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti se od července 2022 nejvíc porušoval v Praze 1. V této městské části strážnici evidovali už celkem 17 070 přestupků. V roce 2025 jich bylo podle Seifertové 3318, v roce 2024 to bylo 5008 přestupků.

V celé Praze strážníci od platnosti vyhlášky řešili 74 494 přestupků. Celkem udělili 14 475 pokut za 5 463 300 korun.

Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích platí v nezměněné podobě od 1. července 2022. České televizi to potvrdil mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Tadeáš Provazník.

Slováci pijí o dost méně alkoholu. Česko trend nenásleduje
Ilustrační fotografie

Výběr redakce

Případů pití alkoholu na veřejnosti v Praze ubylo

Případů pití alkoholu na veřejnosti v Praze ubylo

před 16 mminutami
Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

Soud v Minnesotě omezil zásahy federálních agentů proti pokojným demonstrantům

01:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ODS si zvolí nové vedení. Do čela strany chtějí Kupka a Ivan

ODS si zvolí nové vedení. Do čela strany chtějí Kupka a Ivan

před 2 hhodinami
Hřib bude obhajovat křeslo předsedy Pirátů, vyzve ho Witosz

Hřib bude obhajovat křeslo předsedy Pirátů, vyzve ho Witosz

před 2 hhodinami
USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

před 7 hhodinami
Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

Ukrajina už nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, řekl Šmyhal

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů

Kopečný: Babiš neměl o muniční iniciativě kompletní informace. Otočil i díky chvále partnerů

před 11 hhodinami
Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

Vidím ve Venezuele začátek přechodu k demokracii, říká Machadová

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Případů pití alkoholu na veřejnosti v Praze ubylo

Pražští strážníci minulý rok evidovali přes 18,5 tisíce přestupků v souvislosti s pitím alkoholu na veřejnosti. Meziročně jich řešili o čtyři tisíce méně. Udělili i méně pokut, za které vybrali meziročně o 400 tisíc korun méně. České televizi informace poskytla mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová. Vyhláška zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti platí v hlavním městě od července 2022, nejvíce se porušuje v Praze 1.
před 16 mminutami

Ředitel Nemocnice Na Františku Erhart po obviněních rezignoval

Ředitel pražské Nemocnice Na Františku (NNF) David Erhart oznámil rezignaci na funkci kvůli obviněním, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Učinil tak na pátečním jednání radních Prahy 1, informovala mluvčí městské části, jež nemocnici zřizuje. Obvinění, mimo jiné z bossingu, Erhart odmítl. Rada schválila, že v nemocnici nechá udělat externí forenzní audit a plánuje i trestní oznámení.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

S vyproštěním uvázlého kamionu v centru Prahy pomáhali hasiči i policisté

Spoléhal se na navigaci a skončil až v úzké ulici pod Pražským hradem. S vyproštěním uvázlého kamionu pomáhali hasiči i policisté. Ti jen v Praze řeší podobné situace každý měsíc – často proto, že řidiči nerespektují značení a slepě následují navigace. Řidič projel zákaz a úzkou Nerudovou ulicí vyjel až nahoru – jen pár desítek metrů od schodiště k Pražskému hradu. Když se snažil vycouvat, naboural do zaparkovaného auta. Pak si na pomoc zavolal policisty.
15. 1. 2026

Policisté zadrželi dospívajícího kvůli pokusu o vraždu v Praze, píší Novinky.cz

Policisté vyšetřují pokus o vraždu v Praze, podezřelým je šestnáctiletý chlapec. Uvedl to server Novinky.cz. Napadeným je zhruba šedesátiletý muž bez domova, kterého útočník pobodal. Podezřelý skončil ve vazbě.
15. 1. 2026

Úrazy kvůli ledovce plnily urgentní příjmy

Pacienti s úrazy po pádech na ledu plnili v úterý urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic. Urgentní příjem FN Motol a Homolka byl dopoledne kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) i na Bulovce bylo pacientů proti normálu asi o polovinu víc. Nejčastějšími úrazy byly zlomeniny končetin, ale také zranění hlavy či zad. Někteří pacienti s komplikovanými zlomeninami vyžadujícími operaci museli být hospitalizovaní.
13. 1. 2026Aktualizováno13. 1. 2026

Pomník připomínající Jana Palacha se vrátil k Národnímu muzeu

Pomník v podobě kříže na místě upálení Jana Palacha je zpět u budovy Národního muzea v Praze. České televizi to potvrdila mluvčí městské části Praha 1 Karolína Šnejdarová. Pomník bude součástí pietních akcí 16. ledna – v den, kdy se v roce 1969 student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach upálil. Muzeum paměti XX. století vystaví také pamětní desky, které taktéž ustoupily výstavbě tramvajové trati na Václavském náměstí. Informaci potvrdil ČT ředitel muzea Petr Blažek.
12. 1. 2026

Sníh komplikuje dostavbu Dvoreckého mostu v Praze

Termín dostavby Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze se blíží, momentálně ale práce komplikuje sníh a mráz. Stavbaři totiž fungují v omezeném režimu, na samotném mostě činnostem brání deseticentimetrová vrstva sněhu. V sobotu také v místě začala výluka tramvají kvůli napojení trolejí. Podle náměstka pražského primátora pro oblast dopravy Jaromíra Beránka (Piráti) se počítá se zprovozněním v průběhu března, otevření se ale také může přesunout až na začátek dubna. Navíc zbývá vyřešit jméno stavby. Rozhodnout o něm už brzy mají lidé v anketě.
10. 1. 2026

Sněžení komplikovalo dopravu, autobusy v Praze nabíraly zpoždění

Sněžení po náročném pátku komplikuje i nadále dopravu na některých místech republiky. Například v Praze, na západě Čech či v Královéhradeckém kraji. Zpoždění tak mají zejména autobusy či některé vlaky. Dopravu na Pražském okruhu směrem k letišti omezila srážka šesti aut, omezený provoz je i u žižkovského nádraží po střetu sanitky a dvou aut. Omezen je provoz kabinové lanovky na Sněžku. D8 je po nehodě neprůjezdná. Podle předpovědí pak v noci na neděli bude více mrznout, v Beskydech má intenzivně sněžit.
10. 1. 2026Aktualizováno10. 1. 2026
Načítání...