Případů pití alkoholu na veřejnosti v Praze ubylo

Pražští strážníci minulý rok evidovali přes 18,5 tisíce přestupků v souvislosti s pitím alkoholu na veřejnosti. Meziročně jich řešili o čtyři tisíce méně. Udělili i méně pokut, za které vybrali meziročně o 400 tisíc korun méně. České televizi informace poskytla mluvčí Městské policie Praha Irena Seifertová. Vyhláška zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti platí v hlavním městě od července 2022, nejvíce se porušuje v Praze 1.
Městská policie v Praze loni řešila 18 697 přestupků porušení zákazu pití alkoholu na veřejnosti. Na pokutách, kterých udělila 2625, vybrala 1 163 900 korun. Správnímu orgánu předala 478 přestupků, ostatní řešila domluvou. České televizi to řekla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.
„Za požívání alkoholu na veřejnosti, kde je vyhláškou zakázáno, je možné na místě udělit pokutu do deseti tisíc korun,“ upřesnila Seifertová s tím, že řešení přestupku záleží na posouzení konkrétním strážníkem.
V roce 2024 strážníci zjistili 22 503 takových přestupků. Většinu řešili domluvou, správnímu orgánu oznámili 879 provinění. Na pokutách, kterých udělili 4190, vybrali 1,572 milionu korun.
Vyhláška platí od léta 2022
Zákaz pití alkoholu na veřejnosti se od července 2022 nejvíc porušoval v Praze 1. V této městské části strážnici evidovali už celkem 17 070 přestupků. V roce 2025 jich bylo podle Seifertové 3318, v roce 2024 to bylo 5008 přestupků.
V celé Praze strážníci od platnosti vyhlášky řešili 74 494 přestupků. Celkem udělili 14 475 pokut za 5 463 300 korun.
Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích platí v nezměněné podobě od 1. července 2022. České televizi to potvrdil mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Tadeáš Provazník.