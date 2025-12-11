Alkohol poškozuje DNA a působí rakovinu, buňky se mu brání, ukazuje český výzkum

Alkohol poškozuje lidskou DNA a způsobuje rakovinu, zjistila studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). Buňky se dle výzkumu poškození brání a DNA opravují, u některých lidí ale méně účinně. Článek o studii zveřejnil časopis Communications Biology ze skupiny Nature, uvedl ÚOCHB. V míře, která poškozuje zdraví, pije podle výzkumů alkohol 1,5 milionu Čechů.
Konzumace alkoholu vede ke vzniku toxické látky zvané acetaldehyd, která poškozuje DNA. „Tyto poznatky nám pomůžou pochopit, proč u některých lidí vznikají nádorová onemocnění po alkoholu snáz než u jiných. Může jít právě o rozdíly v opravách DNA,“ nastínila první autorka studie, doktorandka Jana Havlíková z ÚOCHB.
Vědci se zabývali vzácným dědičným onemocněním, takzvanou Fanconiho anémií, která se vyznačuje neschopností opravy specifických poškození DNA. Obě vlákna DNA se při ní přilepí k sobě, což zablokuje replikaci genetické informace a buňka se nemůže dál dělit. Bez opravy vzniká výrazné poškození chromozomů a následkem je buď buněčné bujení vedoucí ke vzniku rakoviny, nebo buněčná smrt.
„Pacienti s Fanconiho anémií trpí poruchami krvetvorby a častými rakovinami. Ukázalo se, že poškození DNA vyvolané alkoholem, přesněji jeho toxický metabolit acetaldehyd, který reaguje s DNA, může vyvolávat podobné potíže i u lidí, kteří Fanconiho anémií netrpí,“ řekl Jan Šilhán z ÚOCHB.
Autoři studie zkoumali enzymy, které dokážou poškození rozpoznat a opravit. Enzymový komplex SXE dokáže podle nich poničené místo z DNA vystřihnout a tím zahájit opravu. Podobně jako škody po alkoholu umí opravit i následky toxinů nebo chemoterapie, kterou se některé druhy nádorových onemocnění léčí.
V laboratoři ve Spojeném království, kde Šilhán dříve působil, jeho exkolegové experimentovali s myšmi, které měly poruchu v opravné dráze DNA a v enzymu odbourávajícímu toxický acetaldehyd. Měly silně poničenou krvetvorbu i DNA a často se u nich objevovala zhoubná bujení.
Mutace a alkohol společně
Pokud má člověk genetickou mutaci v opravné dráze DNA a k tomu sníženou schopnost odbourávat acetaldehyd, má dle vědců výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny i po požití malého množství „něčeho ostřejšího“. „Alkohol poškozuje DNA. Přestože jsme popsali mechanismus opravy genetické informace, zatím jde stále jen o základní výzkum a žádná zázračná pilulka neexistuje,“ upozornil Šilhán.
Podle dřívějších informací onkologů je pití alkoholu spojeno s nejméně sedmi typy rakoviny, například prsu nebo tlustého střeva a konečníku. Ročně lékaři v tuzemsku některý z nádorů diagnostikují u více než 60 tisíc lidí.