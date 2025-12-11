Alkohol poškozuje DNA a působí rakovinu, buňky se mu brání, ukazuje český výzkum


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24, ÚOCHB, Nature Communications Biology, ČTK

Alkohol poškozuje lidskou DNA a způsobuje rakovinu, zjistila studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). Buňky se dle výzkumu poškození brání a DNA opravují, u některých lidí ale méně účinně. Článek o studii zveřejnil časopis Communications Biology ze skupiny Nature, uvedl ÚOCHB. V míře, která poškozuje zdraví, pije podle výzkumů alkohol 1,5 milionu Čechů.

Konzumace alkoholu vede ke vzniku toxické látky zvané acetaldehyd, která poškozuje DNA. „Tyto poznatky nám pomůžou pochopit, proč u některých lidí vznikají nádorová onemocnění po alkoholu snáz než u jiných. Může jít právě o rozdíly v opravách DNA,“ nastínila první autorka studie, doktorandka Jana Havlíková z ÚOCHB.

Vědci se zabývali vzácným dědičným onemocněním, takzvanou Fanconiho anémií, která se vyznačuje neschopností opravy specifických poškození DNA. Obě vlákna DNA se při ní přilepí k sobě, což zablokuje replikaci genetické informace a buňka se nemůže dál dělit. Bez opravy vzniká výrazné poškození chromozomů a následkem je buď buněčné bujení vedoucí ke vzniku rakoviny, nebo buněčná smrt.

„Pacienti s Fanconiho anémií trpí poruchami krvetvorby a častými rakovinami. Ukázalo se, že poškození DNA vyvolané alkoholem, přesněji jeho toxický metabolit acetaldehyd, který reaguje s DNA, může vyvolávat podobné potíže i u lidí, kteří Fanconiho anémií netrpí,“ řekl Jan Šilhán z ÚOCHB.

Autoři studie zkoumali enzymy, které dokážou poškození rozpoznat a opravit. Enzymový komplex SXE dokáže podle nich poničené místo z DNA vystřihnout a tím zahájit opravu. Podobně jako škody po alkoholu umí opravit i následky toxinů nebo chemoterapie, kterou se některé druhy nádorových onemocnění léčí.

V laboratoři ve Spojeném království, kde Šilhán dříve působil, jeho exkolegové experimentovali s myšmi, které měly poruchu v opravné dráze DNA a v enzymu odbourávajícímu toxický acetaldehyd. Měly silně poničenou krvetvorbu i DNA a často se u nich objevovala zhoubná bujení.

Mutace a alkohol společně

Pokud má člověk genetickou mutaci v opravné dráze DNA a k tomu sníženou schopnost odbourávat acetaldehyd, má dle vědců výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny i po požití malého množství „něčeho ostřejšího“. „Alkohol poškozuje DNA. Přestože jsme popsali mechanismus opravy genetické informace, zatím jde stále jen o základní výzkum a žádná zázračná pilulka neexistuje,“ upozornil Šilhán.

Podle dřívějších informací onkologů je pití alkoholu spojeno s nejméně sedmi typy rakoviny, například prsu nebo tlustého střeva a konečníku. Ročně lékaři v tuzemsku některý z nádorů diagnostikují u více než 60 tisíc lidí.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Na D56 u Ostravy bouralo několik aut, jeden člověk je v kritickém stavu

Na D56 u Ostravy bouralo několik aut, jeden člověk je v kritickém stavu

09:18Aktualizovánopřed 7 mminutami
Poláci zadrželi ruského vědce. Kyjev ho viní z nelegálních vykopávek na Krymu

Poláci zadrželi ruského vědce. Kyjev ho viní z nelegálních vykopávek na Krymu

14:23Aktualizovánopřed 35 mminutami
Obranný rozpočet USA počítá s podporou Ukrajiny i Evropy. Trumpově strategii navzdory

Obranný rozpočet USA počítá s podporou Ukrajiny i Evropy. Trumpově strategii navzdory

před 1 hhodinou
Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis

Vojenská policie zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis

před 1 hhodinou
Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

Babiš se v Bruselu setkal s von der Leyenovou, řešili i Ukrajinu

před 3 hhodinami
Pražští zastupitelé projednávají rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

Pražští zastupitelé projednávají rozpočet. Hřib a Pospíšil odejdou z rady

03:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

Ukrajinská SBU zasáhla ruskou ropnou platformu v Kaspickém moři

08:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Thajsko hlásí první mrtvé civilisty od obnovení bojů s Kambodžou

Thajsko hlásí první mrtvé civilisty od obnovení bojů s Kambodžou

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Alkohol poškozuje DNA a působí rakovinu, buňky se mu brání, ukazuje český výzkum

Alkohol poškozuje lidskou DNA a způsobuje rakovinu, zjistila studie vědců z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). Buňky se dle výzkumu poškození brání a DNA opravují, u některých lidí ale méně účinně. Článek o studii zveřejnil časopis Communications Biology ze skupiny Nature, uvedl ÚOCHB. V míře, která poškozuje zdraví, pije podle výzkumů alkohol 1,5 milionu Čechů.
před 23 mminutami

Lidé si ochočili oheň o 350 tisíc let dříve, než se předpokládalo, hlásí vědci

Objev zažehnutí ohně měl prehistorického člověka vrhnout na dráhu směřující k modernímu lidstvu. Doposud se vědci domnívali, že se toto odehrálo relativně nedávno. Nový objev ale posouvá „zkrocení“ tohoto živlu o statisíce let dál do minulosti.
před 2 hhodinami

Ani slovo o změnách klimatu způsobených člověkem. Americká EPA vše smazala

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) smazala zmínky o změně klimatu způsobené člověkem ze svého webu. V popisu změny klimatu se nyní soustředí pouze na přírodní procesy přispívající k tomuto jevu, jako jsou sopečná aktivita a změny ve sluneční aktivitě, píše deník The Washington Post (WP).
před 5 hhodinami

Tetování poškozuje imunitu a může snižovat účinnost vakcín, zjistila studie

Průlomová mezinárodní studie, na níž se podíleli i vědci z Biologického centra Akademie věd ČR, ukazuje, že běžně používané tetovací pigmenty mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Hned po aplikaci se barviva rychle šíří lymfatickým systémem a hromadí se v mízních uzlinách, kde přetrvávají celé roky. Výzkum zkoumal toxicitu tří nejpoužívanějších barev – černé, červené a zelené – a odhalil, že pigmenty nejen zůstávají v kůži, ale také se trvale ukládají v imunitních buňkách.
před 5 hhodinami

Francouzská studie na 30 milionech dospělých ukázala, jak bezpečné jsou vakcíny proti covidu

Francouzští vědci prozkoumali data o dospělých lidech, kteří v této zemi byli očkováni proti covidu. Srovnali jejich zdravotní stav s těmi, kdo vakcínu nedostali. Studie, která z tohoto výzkumu vzešla, ukázala dopady očkování a vyvrátila podezření na vážné vedlejší účinky.
včera v 14:45

Dárce spermatu s genem způsobujícím rakovinu zplodil dvě stě dětí. Většině hrozí nádory

Dánská spermabanka, která dodává spermie pro umělé oplodnění po většině kontinentu, využívala celé roky jako dárce muže se vzácnou genetickou poruchou. Dvěma stovkám dětí, které díky jeho genetickému materiálu přišly na svět, tak hrozí rakovina. Některé už na nemoc zemřely, popsali výsledky rozsáhlé investigace novináři.
včera v 13:31

Vědci popsali v srdci Prahy pro Česko nové druhy lišejníků a hub

Mohlo by se zdát, že hustě osídlená území velkoměst jsou spíše pouštěmi než oázami. Ale výzkumy ukazují, že to tak není: metropole totiž vytvářejí zcela nové ekosystémy, které mohou nabízet příležitosti spoustě druhů. A podle nového výzkumu se to týká i Prahy.
včera v 10:23

Archeologové objevili vrak egyptské bárky luxusu, tance a nevázanosti

Archeologové našli u břehů egyptského města Alexandrie vrak luxusní rekreační bárky z antických dob, napsala agentura AFP s odvoláním na Evropský institut podmořské archeologie (IEASM). Stáří plavidla se odhaduje na dva tisíce let a potápěči ho objevili na dně moře u královského ostrova Antirhodos, kde se nacházel palác dynastie Ptolemaiovců a chrám zasvěcený egyptské bohyni Isis.
včera v 10:03
Načítání...