Domažlickým se nelíbí plán na rozšíření tratě do Německa přes jejich zahrady

Vázne příprava modernizace tratě, jež z hlediska vlaků, které po ní jezdí, patří k nejdůležitějším v Česku, ale fyzicky vypadá spíše jako napůl zapomenutá lokálka. Na železnici z Plzně do Domažlic a dále do Bavorska by v blízké budoucnosti měla přibýt druhá kolej a nad ní troleje, ale Správa železnic již dlouho čeká na rozhodnutí o umístění stavby. Plzeňský kraj po měsících posuzování konstatoval, že má málo lidí a věc předal do Českých Budějovic. Proti modernizaci tratě navíc protestují lidé z Domažlic.