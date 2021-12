Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Největší investice půjdou na stavbu metra D

Zastupitelstvo na konci loňského roku schválilo pro letošek rozpočet Prahy s příjmy 79,1 miliardy a výdaji 89,15 miliardy korun. V průběhu roku byly k 30. červnu navýšeny příjmy zhruba na 86,24 miliardy a výdaje na 101,62 miliardy. V roce 2020 hlavní město jako celek hospodařilo s přebytkem 8,9 miliardy korun, což je asi o 5,8 miliardy meziročně méně.

„Oproti letošku očekáváme nárůst příjmů. Dále se do zdrojů promítají navýšené státní transfery, což jsou primárně prostředky na mzdy ve školách a na výkon státní správy. Rozpočet je živý organismus, bude dál procházet změnami, když každý měsíc budeme zohledňovat vývoj. Máme připravenu i rezervu na náklady spojené s rostoucí inflací,“ řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Výdajům dominuje doprava

Nejvíc peněz v běžných výdajích půjde do dopravy a školství, v prvním případě 24,1 miliardy a v druhém přes jednadvacet miliard. Asi 3,3 miliardy půjde do zdravotnictví a na sociální oblast a asi 2,7 miliardy do městské infrastruktury.

Oproti letošnímu roku běžné výdaje vzrostly, což je způsobeno i růstem výdajů 1,5 miliardy na MHD, náklady na údržbu komunikací vzrostly o půl miliardy, více než 100 milionů znamená nárůst na svoz odpadu a stejná částka bude přidána na granty v sociální oblasti.

Rovněž v kapitálových výdajích je nejvíc peněz vyčleněno na dopravu, a to asi 8,3 miliardy, jednou z největších položek je stavba metra D z Pankráce do Písnice. V městské infrastruktuře plánuje vedení města investovat do obnovy vodovodů a kanalizace nebo oprav mostů. Dále 750 milionů půjde na obnovu Průmyslového paláce na Výstavišti. Ve školství se předpokládá na investice 686 milionů korun na přístavby a rekonstrukce školských objektů a dalších 120 milionů na stavbu nové ZŠ Šeberov.