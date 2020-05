Lanovka jako dočasné řešení. Definitivně chce magistrát spojit Dejvice s Bohnicemi tramvajemi přes nový most

Trojský most a pak až Kralupy – s takovou situací na Vltavě se dnes musí vyrovnat každý, kdo by ji chtěl přejet, včetně projektantů tramvajových tratí. Pražské vedení to chce změnit a postavit nový most mezi Podbabou a Podhořím, aby mohla vzniknout tramvajová trať spojující Dejvice a Bohnice. Přípravu schválila pražská rada, která ale zároveň podpořila plán svých předchůdců postavit z Podbaby do Bohnic lanovku za 1,5 miliardy korun.

„Lanovka je dočasné řešení pro nejkritičtější úsek spojení Praha 6 – Praha 8 přes vodu a stometrovou stolovou horu,“ řekl již dříve náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Tramvaje začnou přes Vltavu do Bohnic jezdit až po roce 2030, zatímco lanová dráha by se podle Scheinherra mohla začít stavět do roku 2024. Projekt bohnické lanovky začala připravovat předchozí rada, a proto již probíhá posouzení jejího vlivu na životní prostředí (EIA).