Vinyl se vrátil ve velkém, posluchač touží po rituálu. Hovoří se i o ekologii

Role estetiky i rituálu Otázkou tak je, co za renesancí gramofonových desek stojí. Jak totiž připomněl i Štěrba z GZ Media, gramodesky jsou jako produkt relativně náročné na výrobu, zákazníkům doma zabírají dost místa a komfort při poslechu je snížený – posluchač musí po nějaké době obrátit desku a podobně. „To jsou věci, které člověk v digitálním světě nezažívá. Ale ta míra dotyku, nekomfortu nebo zhmotnění umělce je podle mě to, co na tom lidi láká,“ myslí si Štěrba. Poukázal na to, že desku si člověk může doma vystavit, prohlížet si její obal a nejde tedy jen o samotný poslech hudby. „To je podobný důvod, proč v digitální době lidé pořád kupují fyzické knížky. Když mám rád hudbu, tak ji nechci konzumovat pouze prostřednictvím nějakých digitálních platforem, ale chci mít doma produkt, který si mohu vystavit, prohlédnout, ukázat známému v rodině, potěšit se s ním, dát ho na gramofon a v úplně jiné dimenzi si hudbu poslechnout a prožít,“ sdělil.

„Streamovat hudbu může kdokoliv – a kdykoliv chce. Pokud ale hledáte s hudbou hlubší spojení, nic se nevyrovná fyzické nahrávce, kterou můžete držet v rukou a projít rituálem jejího nasazování a poslechu“. Robert Palmer majitel Roan Records

S tím souhlasí také Broc Barnes, manažer závodu společnosti Third Man Pressing v Detroitu, který založil hudebník Jack White. „Je tu spousta lidí, kteří se chtějí vrátit k tomu, aby mohli něco držet a dívat se, jak to hraje. Digitální předplatné a další věci jsou skvělé, ale lidé si teď na koncertech kupují desky místo triček,“ říká Barnes. Podle ředitele řetězce Reverb Dana Orkina mohou za renesanci vinylu paradoxně streamovací platformy, jako je například Spotify či Apple Music. „V očích mnoha lidí zbavilo streamování muziku kouzla. V podstatě eliminovalo radost z rituálu, kterým byl nákup hudebního nosiče, a z jeho vlastnění, jímž člověk vyjadřuje podporu kapele,“ podotkl v rozhovoru pro CNBC. Prezidentka vydavatelství Superior Music Publishing Mara Kugeová si myslí, že svou roli částečně hraje také estetika. „Když chcete slyšet skladbu, skoro vždy ji najdete on-line, což vytlačuje fyzická alba. Ale pokud je chcete sbírat, pak budete chtít nosič, který má senzační obal. A to je skoro vždy vinyl,“ prohlásila v témže rozhovoru. „Koupit vinyl je jako kupovat starožitnosti,“ okomentoval Petr Rákosník, majitel pražského hudebního obchodu. „Vinyl má úžasný zvuk.“

Zájem mladší generace a vliv pandemie Vinylové desky ve velkém zaujaly také mladší generaci. „Přesouvají se z okrajových trhů hudebních sběratelů, milovníků hudby a audiofilů k širší spotřebitelské základně představující mladou generaci, která si našla cestu k vinylu,“ uvedl Štěrba. I proto se i současní populární interpreti, jako jsou například Adele, Taylor Swiftová či Harry Styles, postupně na vinyly přesouvají. Svou roli hrají mimo jiné sociální sítě. Když se něco stane virálním hitem na YouTube nebo TikToku, netrvá dlouho a mladí fanoušci zamíří do obchodu s deskami hledat vinylovou verzi, upozornil generální ředitel irského řetězce Golden Discs Stephen Fitzgerald. „Kate Bushová se nedávno dočkala obrovského oživení díky své skladbě Running Up That Hill v seriálu Stranger Things na Netflixu. To zvýšilo prodej jejích alb na vinylu a díky skvělému obalu alba jsou pro sběratele ještě atraktivnější,“ uvedl pro The Irish Times jako příklad. Studie MRC Data z roku 2021 dokonce přišla s tím, že takzvaná generace Z, kterou identifikovala jako jedince narozené mezi lety 1997 až 2010, kupuje více vinylů než starší mileniálové. Studie shromáždila údaje týkající se nákupních zvyklostí více než čtyř tisíc jednotlivců ve věku třinácti a více let v souvislosti s hudbou. Výsledkem bylo, že zhruba patnáct procent jednotlivců v rámci demografické generace Z si za poslední rok od začátku výzkumu zakoupilo vinylové desky. U mileniálů to bylo jedenáct procent.

Za zmínku také stojí, že značný nárůst poptávky po gramodeskách výrobci zaznamenali zejména v době pandemie covidu-19. Příčiny vidí v pozměněné spotřební i posluchačské zvyklosti. Lidé pracující z domova hudbu poslouchali v jiných časech, odlišně a intenzivněji, čehož si všimla například i streamovací platforma Spotify V Česku prodej vinylů v roce 2020 podle ČSNS IFPI vzrostl o dvanáct procent. Pandemie tak možná urychlila zvyky nejen mladších lidí kupovat hudbu. Kvůli lockdownům nemohli navštěvovat koncerty nebo hudební festivaly a hledali alespoň nějaké fyzické spojení se svými oblíbenými umělci. „Lidé nemohli chodit na koncerty, upravili svůj spotřební koš, a o to víc začali kupovat desky. Umocnil se tak trend generického růstu, který u desek pozorujeme už posledních zhruba sedm let,“ vysvětlil Petr Čepek z XVINYLX. Většina výrobců používá staré lisovací metody Výroba vinylů za účelem uspokojení masivní poptávky stále narůstá. Některé ekologické organizace proto varují, že energie a chemikálie spojené s výrobou desek přispívají ke znečišťování životního prostředí a klimatické krizi. Většina výrobců totiž stále používá lisovací metody z konce sedmdesátých let dvacátého století. Například výzkumníci z Keeleovy univerzity odhadují, že vinylové desky obvykle obsahují přibližně 135 gramů PVC materiálu s uhlíkovou stopou 0,5 kilogramu CO 2 . Na základě tohoto výpočtu by prodej 4,1 milionu záznamů vyprodukoval 1900 tun CO 2 , což nebere v úvahu dopravu a balení. „Chemické přísady, které byly použity ve výrobcích z PVC, ze kterého se desky vyrábí, jsou často extrémně toxické sloučeniny, jako jsou ftaláty nebo kovy jako olovo, které mohou vést k dlouhodobému poškození zdraví,“ popsal vedoucí vědecký pracovník The Environmental Working Group David Andrews. Na tento problém upozorňuje i kanadský profesor hudby z University of Oslo Kyle Devine. Podle něj je dopad výroby vinylu na životní prostředí celkově velmi špatný. „Hudba sice není tím největším přispěvatelem k těmto problémům. Ale nemyslím si, že je to adekvátním argumentem, proč to ignorovat,“ prohlásil.