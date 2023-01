Muzikoložka: Potřebujeme národní zvukový archiv, jinak mnoho nahrávek ztratíme

Zdola to nejde, shora by mohlo

„Každá z těch institucí má jiné poslání a jiné úkoly a tím pádem dostupnost je velmi obtížná. Neexistuje ani centrální evidence, některé ty sbírky nejsou dokonce ani zpracované, takže když hledáte třeba diskografii Bedřicha Smetany, musíte prohledat spoustu zdrojů a nemáte jistotu, že jste našel relevantní a správné informace,“ vysvětluje muzikoložka.

Monografie chronologicky shrnuje snahy o vznik národního zvukového archivu a zamýšlí se i nad příčinami, proč zatím skončily neúspěchem. „Pravděpodobně je to tím, že vždycky chybí finance nebo politická vůle nebo silná osobnost, dokonce se promítly negativně i některé přírodní nebo společenské události,“ podotýká Horová.

Podle ní se ukázalo, že „zdola“ není možné problém koordinovaného uchování zvukového dědictví řešit. „Je potřeba, aby to bylo řešeno z pozice ministerstva kultury, do jehož gesce tato problematika spadá,“ nabádá.

Dodává, že cílem není vystavět novou budovu archivu na zelené louce. „Jde o to nahrávky zevidovat a věnovat se jejich digitalizaci. A to plánovaně a podle strategických národních plánů. Zařídit, aby zde existovala pověřená, kompetentní instituce, která by za to byla zodpovědná,“ apeluje na resort kultury.